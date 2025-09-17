Sciopero al teatro Verdi: "Tagli al personale"

Quello di venerdì, sarà il primo sciopero dopo 40 anni. Ad incrociare le braccia è il personale del Teatro Verdi. Due spettri si aggirano sul palcoscenico del Verdi: l’intelligenza artificiale e le esternalizzazioni a cooperative. Mentre è una tangibile realtà la mancata stabilizzazione di due precarie e il mancato turn over di due pensionati. Questa la sintesi delle proteste di Cgil-Slc e Rsu. "E c’è di più: vorremmo sapere come si è potuti passare da un bilancio in pareggio e sano nel 2024 e negli anni precedenti, ad un disavanzo di circa 250mila euro": dice Samuele segretario provinciale Cgil-Slc. L’orizzonte è a tinte fosche per i sindacati, uno scenario che avevano tratteggiato già venerdì in seconda commissione consiliare di controllo e garanzia. "Si paventano tagli a biglietteria, centralino e personale di sala, in quest’ultimo settore si prevede una riduzione della metà dell’organico": dice Cristiana Cini delle Rsu che aggiunge: "Temiamo che si farà uso di intelligenza artificiale oppure si faranno entrare cooperative o entrambe le cose". La stessa Cini aggiunge: "C’è stata una forte ingerenza della direzione nell’organizzazione del personale un’ingerenza che ha portato non a stabilizzazioni come concordato in precedenza ma a precariato. Una delle due risorse da stabilizzare lavorava a tempo determinato dal 1992, l’altra era stagionale da anni ed anni. Le faranno solo un contratto ponte fino a febbraio e poi a casa".

Interviene Marco Gabellieri: "E’ chiaro il messaggio della dirigenza. Da un lato, non si stabilizza chi lavora da anni in Teatro ma dall’altro sbocciano consulenze esterne. E la stabilizzazione di quelle due unità arrivava alla fine di un percorso virtuoso portato avanti fino al 2024 quando ricevemmo persino premi di produzione a testimonianza della qualità della nostra attività". Ora le cose, per i sindacati, sono cambiate. "Bisogna rispettare gli impegni presi, la dignità delle persone non è negoziabile, ci vuole un progetto culturale trasparente e condiviso" dicono i sindacalisti che chiedono anche l’intervento del sindaco Conti. "La nuova dirigenza ha scelto la via più semplice e dannosa: ridurre il costo del lavoro, senza affrontare le vere cause delle difficoltà, senza trasparenza sui bilanci e senza un progetto culturale per il futuro. Al contrario, si continuano a mantenere consulenze e collaborazioni esterne": conclude Falossi.

Carlo Venturini