Pisa
CronacaSciopero al teatro Verdi: "Tagli al personale"
17 set 2025
CARLO VENTURINI
Cronaca
Sciopero al teatro Verdi: "Tagli al personale"

La Cgil: "Dopo 40 anni, venerdì i dipendsenti incroceranno le braccia". Il sindacato, "temiamo l’uso intelligenza artificiale ed esternalizzazioni".

Il presidio di ieri mattina davanti al Teatro Verdi

Quello di venerdì, sarà il primo sciopero dopo 40 anni. Ad incrociare le braccia è il personale del Teatro Verdi. Due spettri si aggirano sul palcoscenico del Verdi: l’intelligenza artificiale e le esternalizzazioni a cooperative. Mentre è una tangibile realtà la mancata stabilizzazione di due precarie e il mancato turn over di due pensionati. Questa la sintesi delle proteste di Cgil-Slc e Rsu. "E c’è di più: vorremmo sapere come si è potuti passare da un bilancio in pareggio e sano nel 2024 e negli anni precedenti, ad un disavanzo di circa 250mila euro": dice Samuele segretario provinciale Cgil-Slc. L’orizzonte è a tinte fosche per i sindacati, uno scenario che avevano tratteggiato già venerdì in seconda commissione consiliare di controllo e garanzia. "Si paventano tagli a biglietteria, centralino e personale di sala, in quest’ultimo settore si prevede una riduzione della metà dell’organico": dice Cristiana Cini delle Rsu che aggiunge: "Temiamo che si farà uso di intelligenza artificiale oppure si faranno entrare cooperative o entrambe le cose". La stessa Cini aggiunge: "C’è stata una forte ingerenza della direzione nell’organizzazione del personale un’ingerenza che ha portato non a stabilizzazioni come concordato in precedenza ma a precariato. Una delle due risorse da stabilizzare lavorava a tempo determinato dal 1992, l’altra era stagionale da anni ed anni. Le faranno solo un contratto ponte fino a febbraio e poi a casa".

Interviene Marco Gabellieri: "E’ chiaro il messaggio della dirigenza. Da un lato, non si stabilizza chi lavora da anni in Teatro ma dall’altro sbocciano consulenze esterne. E la stabilizzazione di quelle due unità arrivava alla fine di un percorso virtuoso portato avanti fino al 2024 quando ricevemmo persino premi di produzione a testimonianza della qualità della nostra attività". Ora le cose, per i sindacati, sono cambiate. "Bisogna rispettare gli impegni presi, la dignità delle persone non è negoziabile, ci vuole un progetto culturale trasparente e condiviso" dicono i sindacalisti che chiedono anche l’intervento del sindaco Conti. "La nuova dirigenza ha scelto la via più semplice e dannosa: ridurre il costo del lavoro, senza affrontare le vere cause delle difficoltà, senza trasparenza sui bilanci e senza un progetto culturale per il futuro. Al contrario, si continuano a mantenere consulenze e collaborazioni esterne": conclude Falossi.

Carlo Venturini

