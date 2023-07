Sciopero al Galilei, 26 voli cancellati "Da troppi anni stiamo aspettando"

di Enrico Mattia Del Punta

Sabato nero per chi ha deciso di mettersi in viaggio con l’aereo nella giornata di ieri. Lo sciopero nazionale ha raccolto non poche critiche sia dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha detto di essere "pronto ad intervenire", sia dai consumatori del Codacons che hanno annunciato un esposto alle Procure ed alla Corte dei conti e che denunciano un "interruzione di servizio pubblico e danni per centinaia di milioni". Sullo scalo pisano i voli cancellati sono stati almeno 26 tra partenze e arrivi, ma non si sono registrati particolari disagi. Essendo uno sciopero annunciato da tempo, le compagnie aeree si sono organizzate per tempo avvertendo i passeggeri. Sul piede di guerra invece i sindacati che rivendicano il diritto di scioperare: "È garantito dalla costituzione, e non deve essere azzoppato o leso in nessuna maniera, i sindacati sono consapevoli dei disagi che possono creare, con molto senso di responsabilità per i fatti dell’Emilia abbiamo procrastinato alcuni scioperi – rivendica Massimo Marino, segretario regionale Uil trasporti -. Siamo al settimo anno senza rinnovo contrattuale, si tratta di una mortificazione salariale, in un settore che ha permesso al paese di non fermarsi durante la pandemia".

Lo stop ampiamente annunciato è stato quindi in parte arginato dalle compagnie aeree e quindi i passeggeri, tranne pochi casi e quelli su voli protetti (per la continuità territoriale), non sono andati negli scali. Uno sciopero fatto in momento critico, con tanti italiani e turisti in partenza per le vacanze estive. "Il settore dei trasporti aerei sta vivendo un vero e proprio boom, con ricavi in crescita e numero di viaggiatori altissimo, ciononostante i lavoratori hanno un contratto nazionale scaduto da 7 anni, con l’inflazione che ha tagliato i salari del 25% - denuncia il segretario generale Filt Cgil Pisa, Fulvio Cacace -. Ci dispiace per i disagi, ma le aziende devono riconoscere quello che i lavoratori fanno per il trasporto aereo". Ad incrociare le braccia non solo i dipendenti dei gestori, ma anche i lavoratori dell’Handling.

"Questo lavoro non ha più appeal - spiega Valerio Russo, segretario provinciale Filt Cisl -. Contratti quasi tutti part time per otto mesi l’anno. I lavoratori vanno da altre parti in cerca di lavori più stabili. Si parla di un mestiere che sacrifica qualunque tipo di festività, lontano dalla famiglia e con uno stipendio medio di 1300 euro. Senza benefit e domeniche festive riconosciute".