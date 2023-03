"Scieri, fu omicidio nessun’altra tesi Non uccidiamo il giovane due volte"

di Antonia Casini Un "nonnismo degenerato" per una "vicenda schifosissima". Il procuratore Alessandro Crini contestualizza, ricostruisce, puntualizza con parole dure anche con "un sarcasmo difficile" e chiede, alla fine, 24 anni per Panella e 21 per Zabara, riconoscendo le attenuanti generiche per il clima dell’epoca. In quasi sette ore dell’ultima requisitoria della sua lunga carriera, andrà in pensione tra pochi giorni, parla del caso aperto da 24 anni, la morte dell’allievo parà Emanuele Scieri nella caserma di Pisa. E parte da due domande, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. "Chi fu ad uccidere il 26enne? Ma, soprattutto, come è potuto accadere che sia stato riconsegnato alla famiglia ormai cadavere tre giorni dopo dal decesso?". Quesiti che la mamma si ripete da tantissimo tempo. Per la Procura, in aula anche il sostituto Sisto Restuccia, che ha seguito tutte le nuove indagini, dopo che la commissione parlamentare d’inchiesta ha fatto ripartire il processo, c’era un "un costrutto". Nella lunga discussione, si descrive il contesto. "Era un momento di grande difficoltà alla Gamerra", dove, infatti, ci furono avvicendamenti ai vertici. Vertici che vengono chiamati più volte in causa. Come più volte si parla dell’ex maggiore Salvatore Romondia e dell’ex generale Enrico Celentano, imputati...