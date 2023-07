Scieri, dal giallo alle prime condanne "La verità poteva uscire già nel ’99"

di Carlo Baroni

PISA

Per far sì che un processo potesse fare luce sulla morte di Emanuele Scieri, Sofia Amoddio non ha guardato in faccia nessuno. Avvocato, oggi ex parlamentare Pd è stata lei la caparbia presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del parà siracusano che era passata da un’archiviazione all’altra. Oggi, dopo il pronunciamento della corte d’assise di Pisa, ci sono due condannati per omicidio volontario in concorso: Alessandro Panella, 26 anni di carcere; Luigi Zabara, 18 anni di carcere. Per un terzo ex caporale, Andrea Antico (assolto con rito abbreviato in primo grado) è pendente il processo in appello. Come in appello ci sono l’ex maggiore Salvatore Romondia e l’ex generale Enrico Celentano, imputati per favoreggiamento, anche loro assolti a Pisa nell’autunno del 2021.

Onorevole, qual è la prima cosa che ha pensato quando ha saputo della sentenza?

"Ho pensato al tanto lavoro che la commissione ha svolto, lungo e difficile, spesso solitario. Il dramma di Scieri, con i processi d’appello e poi, sicuramente, in Cassazione, ci accompagnerà anche per i prossimi anni. Arrivare qui è stato importante".

Il passaggio chiave?

"C’è voluto un magistrato eccellente come Alessandro Crini che prendesse in mano la nostra relazione finale: ci si è dedicato con grande competenza e determinazione ed ha riaperto le indagini, disponendo accertamenti approfonditi, facendo molto di quello che all’epoca non era stato fatto".

Lei ha mai pensato che si potesse arrivare fin qui?

"Quando, deputata da poco, venne a trovarmi un’amica di Siracusa con la madre di Emanuele, dissi loro che erano dei folli. Tutti quelli che avevano provato ad ottenere una commissione parlamentare erano arrivati ad un nulla di fatto. Poi ce l’ab biamo fatta, e siamo partiti, audizione dopo audizione, incontrando e ascoltando i protagonisti di quella vicenda, per andare a cercare la verità fino a dove era stata nascosta".

Soprattutto negli accertamenti mancati...

"Anche. Infatti inizialmente ci fu un’adesione quasi totale all’ipotesi del suicidio; non fu chiamato il Ris per cristallizzare la scena del delitto, e prove importanti vennero inquinate. La commissione ereditò 6mila pagine d’inchiesta passata per due archiviazioni alla procura ordinaria, e due a quella militare",

Secondo lei molte cose emerse potevano emergere anche nel 1999?

"Sì, come il quadro di violenza che c’era in quella caserma, e la droga che vi circolava".

Ma si poteva arrivare anche ai responsabili?

"Come disse il colonnello Fantini durante un’audizione bastava agire con decisione, riunire magari tutti i miliari, fare pressione forte, pur legittima,ovviamente, e non fare uscire nessuno finché il responsabile o i responsabili non saltavano fuori. Questo andava fatto. E non fu fatto".