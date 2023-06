Scieri, colpo di scena Niente sentenza "Necessario ascoltare tre testi su quella sera"

di Antonia Casini

PISA

Colpo di scena. Niente sentenza. Ma un’ulteriore udienza per ascoltare altre tre testimoni. Dopo oltre 6 ore di camera di consiglio, la corte ha disposto l’esame "necessario di Sandra, Elisa e Maddalena" il 13 luglio. Morte di Emanuele Scieri, a processo ci sono Alessandro Panella e Luigi Zabara. Ieri, per oltre due ore, era stata chiesta l’assoluzione per il prrimo "perché il fatto non sussiste". Il difensore di Panella ("una vita distrutta"), l’avvocato Andrea Cariello, ha sottolineato di essere "d’uffcio". Per questo la sua – ha spiegato – è stata "una lettura laica". "Non conosco il mio assistito ma sono arrabbiato perché ho letto gli atti e Panella e omicidio è un ossimoro". "Era dedito al nonnismo. Tutte queste pratiche avvenivano negli spazi interni, non nel piazzale (dove fu rutrovato morto Lele, ndr). E lui interpretava le regole del nonnismo in maniera rigida. Una di queste dice che gli allievi (come Scieri, ndr) non si toccano per il primo mese". La sua presenza. "Panella aveva 16 giorni di licenza. Senza Meucci, la scopa di saggina di questo processo, alla procura non resta niente". E ha cercato di smontare "il falso mito dell’avversione di Panella per il telefonino: lui stesso ne aveva uno". Poi, la telefonata del 16 agosto 1999 dalla caserma a casa Panella "interpretata dalla procura come prova". Per l’accusa sarebbe stata eseguita dal maggiore Romondia (assolto in primo grado per favoreggiamento col generale Celentano e il terzo commilitone Antico, l’appello è a ottobre). "Quando avviene la telefonata la notizia è già stata diffusa in tv. E’ fumo nei vostri occhi. Le telefonate, inoltre, erano registrate, dove era la segretezza?". Sull’assenza in aula dell’imputato (Zabara ha assistito a quasi tutte le udienze). "L’essere imputato per lui è un’ingiustizia". Poi ha sviscerato le intercettazioni, secondo la difesa alcune frasi sarebbero state estrapolate dal contesto: "Non ha mai fatto dichiarazioni semiconfessorie. Non era preoccupato per le indagini ma infastidito e aveva paura di essere incastrato. Il biglietto per gli Usa. "Una fuga fugace – ha affermato l’avvocato – perché aveva già una data di ritorno. E sperava che trovassero tracce organiche che lo avrebbero scagionato".