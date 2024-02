Scieri, assoluzione-bis per Antico. Scoglio superato anche in appello

"Non c’ero, ero in vacanza, non sarei mai rimasto a Pisa con la licenza a disposizione". Andrea Antico, l’unico dei tre ex caporali ancora in servizio nell’esercito, ha reso dichiarazioni spontanee in aula, prima che i giudici della corte d’assise d’appello di Firenze, si ritirassero in camera di consiglio. Le stesse dichiarazioni che rese in tribunale a Pisa, davanti al gup Pietro Murano che – all’esito del rito abbreviato – lo mandò assolto per l’omicidio di Emanuele Scieri, mentre rinviò a giudizio i suoi commilitoni, poi condannati in primo grado per l’omicidio volontario aggravato del parà siracusano della Folgore trovato morto tre giorni dopo il decesso all’interno della caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 1999: Alessandro Panella (difeso dall’avvocato Andrea Cariello) alla pena di 26 anni di reclusione e Luigi Zabara (assistito dagli avvocati Andrea Di Giuliomaria e Maria Teresa Schettini) a 18 anni. Ieri per Antico i giudici di secondo grado hanno confermato l’assoluzione.

Nel corso del processo d’appello, sempre in abbreviato, il sostituto procuratore generale Luigi Bocciolini aveva chiesto la condanna di Antico a 26 anni di carcere che, per effetto del rito, sarebbero diventati 17 anni e 4 mesi. Le arringhe degli avvocati Fiorenzo ed Alberto Alessi – soddisfatti di una "doppia conforme" che li porta ad un passo dall’auscita di scena del loro assistito (l’unico rischio è che il caso finisca in Cassazione) – avevano già offerto alla corte d’appello un altro copione, rispetto alla prospettazione accusatoria. Ovvero che Antico non fosse alla Gamerra in quei giorni finiti sotto la lente di più indagini, puntando il dito sull’attendibilità del testimone chiave dell’accusa, il commilitone Meucci, e offrendo anche quelle che avevano definito prove logiche sulla abitudini del loro assistito che non avrebbe avuto ragioni, durante la licenza, per trovarsi ancora lì, nella notte incriminata, quella in cui "Lele" trovò la morte alla torre di asciugatura dei paracadute.

La Procura generale, invece. aveva sostenuto in pieno il teorema accusatorio degli inquirenti contro i tre "nonni". Un copione, appunto, che ha trovato un primo riscontro nei giudici pisani che in primo grado hanno ritenuto che l’azione condotta contro lo Scieri "abbia trovato l’innesco o, comunque, sia degenerata in ragione di una situazione contingente che ha privato di ogni lucidità gli imputati". Una discussione, forse iniziata per l’utilizzo della recluta del cellulare, e poi degenerata. Presumibilmente secondo l’accusa, perché gli "anziani" si trovarono davanti ad una reazione inaspettata del 26enne che scatenò "un delirio di onnipotenza" dei nonni quella notte. E secondo i giudici che hanno condannato Panella e Zabara, con loro, c’era anche Antico, che ha diviso il suo percorso processuale scegliendo il processo allo stato degli atti.

Un teste chiave, dunque, per due processi. Tant’è che i giudici pisani hanno messo nero su bianco: "La inconfutabile dimostrazione che uno dei tre imputati – Panella, Zabara ed Antico – non fosse stato a Pisa nella notte in cui è morto Scieri, avrebbe determinato la radicale ed insuperabile inattendibilità del Meucci". Infatti gli avvocati Di Giuliomaria e Schettini, riguardo l’assoluzione di Antico anche in appello, esprimono soddisfazione in quando il pronunciamento della corte "conferma – dicono – l’assenza di credibilità del testimone Meucci". Credibilità che nei prossimi mesi dovrà passare al vaglio del secondo grado nel processo per Zabara e Panella.