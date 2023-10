Scienza in Circolo: teatro-divulgazione all’Ortaccio

Si apre stasera alle 21, al Circolo Arci L’Ortaccio di Vicopisano, il nuovo ciclo di “Scienza in Circolo” con “Fantabiologia dell’Amore”, una chiacchierata libera fra teatro e divulgazione, condotta da Paolo Cavallini, dottore di ricerca in biologia animale. L’amore è un’invenzione evolutiva della nostra specie: come è nato? a cosa serve? Pochissimi mammiferi, e nessuno dei nostri parenti più stretti (scimpanzé, bonobo, orango e gorilla), hanno legami di coppia forti e duraturi. Noi invece ci siamo ‘inventati’ l´amore come trucco per rendere possibile l´esistenza della coppia.Un approccio evoluzionistico ci aiuta a capire alcune delle bizzarrie della nostra specie, e a viverle con maggiore serenità. Il Ciclo “Scienza in Circolo” propone una serie di eventi divulgativi in cui approfondire alcune questioni in diversi campi della scienza, in un ambiente informale e aperto alle domande. Viviamo in un mondo plasmato dalla ricerca scientifica e dai suoi risultati, ma nella smania produttiva che caratterizza la nostra società abbiamo perso per strada la curiosità e la meraviglia. L’Ortaccio, con “La Scienza in Circolo” vuole offrire occasioni per avvicinare il mondo della scienza e della ricerca, con l’idea che aprirsi a nuove conoscenze renda la vita migliore e stimoli quello spirito critico e consapevole che è fondamentale per la democrazia. I prossimi incontri in programma: 27 ottobre “Una dannata particella - Il bosone di Higgs”, con Giorgio Chiarelli, INFN 24 novembre “Matematica vs Asteroidi”, con Giacomo Tommei, Università di Pisa 15 dicembre “Cosa si intende per metodo della scienza?”, con Roberto Gronda, Università di Pisa