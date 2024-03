Scienza: borsa di studio per un ricercatore della Sant’Anna per un lavoro sull’Alzheimer

Pisa, 7 marzo 2024 – Giacomo Siano, ricercatore presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, assieme a Claudia Carrarini, Lorenzo Gaetani, Arianna Menardi e Fausto Roveta, fa parte del gruppo di ricercatori che, con il loro progetto, si è aggiudicato l’edizione 2023 del Bando AGYR (Airalzh Grants for Young Researchers).

Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer), associazione toscana con sede a Barberino di Mugello, continua così ad impegnarsi per poter arrivare ad 'un domani senza Alzheimer'. Con i 300mila euro stanziati per il Bando AGYR 2023, infatti, è stata toccata quota 1.2 milioni di euro, una cifra che nel corso di 4 anni è stata assegnata per sviluppare 26 Progetti di Ricerca, di altrettanti ricercatori, sul tema della diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e degli stili di vita.

“Anche quest’anno, grazie alle donazioni private e al supporto delle aziende, siamo stati in grado di premiare cinque giovani ricercatori che hanno presentato progetti di ricerca selezionati tra oltre 100 domande ricevute - afferma la professoressa Alessandra Mocali, presidente di Airalzh Onlus - L’obiettivo della nostra associazione è contribuire, giorno dopo giorno, allo sviluppo della ricerca medico-scientifica sulle demenze e sull’Alzheimer, una malattia 'silente' che, a causa dell’invecchiamento della popolazione, è destinata a crescere sempre di più. Con i Bandi AGYR diamo così un’opportunità a dei giovani ricercatori, di sviluppare carriere indipendenti e, allo stesso tempo, portare avanti la ricerca di valore in Italia su questa terribile malattia”.

I vincitori del Bando AGYR 2023, che svilupperanno i rispettivi progetti di ricerca in Università e centri d’eccellenza in tutta Italia (Pisa, Roma, Torino, Perugia, Padova), hanno un’età inferiore ai 40 anni ed hanno elaborato progetti originali in lingua inglese che sono stati finanziati con importi che variano da 48mila euro a 60mila euro circa sulla base delle richieste e della valutazione del Comitato Tecnico Scientifico di Airalzh.

Giacomo Siano ha ottenuto un Dottorato di Ricerca in Neuroscienze, con lode, alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Il suo progetto di ricerca è dedicato a 'Indagine sul ruolo della Tau nucleare nella biogenesi dei ribosomi'. L’obiettivo è indagare il ruolo della proteina Tau nucleare nella formazione e nella maturazione dei ribosomi durante la progressione della malattia di Alzheimer, ma si cercheranno anche potenziali fattori che possano prevenire alterazioni nella sintesi proteica e la conseguente neurodegenerazione.