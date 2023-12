Scia di furti con destrezza al fontanello di Asciano

Furti con destrezza alla fontanella di Asciano, la denuncia su Facebook arriva da alcuni cittadini che segnalano come troppo spesso, nei parcheggi dei supermercati, davanti agli uffici postali e in particolare alla fontanella di Asciano vengono rubati borselli e oggetti personali, quasi sempre a danno di signore anziane. "Dopo aver fatto la spesa – scrive un utente sul social -, o mentre si riempie la brocca dell’acqua, il ladro apre lo sportello e ruba la borsa, cogliendo di sorpresa il malcapitato". "È successo anche a me l’anno scorso – risponde qualcuno al post -. Avevo la macchina accanto alla fontanella, mi sono distratta un attimo a parlare con un signore, mi sono entrati dallo sportello posteriore e hanno allungato la mano sul sedile anteriore prendendo la borsa". "Stessa cosa – risponde un altro utente -, è successa ad una mia conoscente circa due mesi fa, sempre alla fontanella di Asciano". Episodi che accadono troppo spesso e a cui l’amministrazione comunale ha deciso di rispondere incrementando la videosorveglianza nei punti critici. "Abbiamo previsto – spiega il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio -, di implementare in tempi brevi il nostro sistema di videosorveglianza con l’istallazione di oltre 40 telecamere tra lettura targhe e videocamere di contesto. Una di queste sarà proprio installata di fronte alla fontanella di Asciano, proprio a seguito delle segnalazioni e delle denunce fatte dai nostri concittadini, così come ne installeremo anche all’esterno dei piazzali dei cimiteri". Un fascicolo, quella della sicurezza, da tempo sulla scrivania del primo cittadino.

"Rinnovo – aggiunge Di Maio -, l’invito a fare attenzione e non abbassare mai la guardia. Avendo saputo di questi casi già da tempo abbiamo informato al comando dei carabinieri di San Giuliano ai quali chiediamo, oltre al lavoro che già fa la nostra polizia municipale, di incrementare i controlli". Il tema sicurezza non salva neppure i piccoli comuni. "Insieme al sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori – spiega sempre Sergio Di Maio -, abbiamo fatto delle segnalazioni direttamente al Prefetto di Pisa e chiesto un incremento delle forze di polizia sul territorio".

Enrico Mattia Del Punta