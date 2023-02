Schlein-Bonaccini, ultimo duello A Pisa arrivano Fossi e Mercanti

"Mettiamo in tasca un risultato positivo per il quale ci siamo battuti con passione e determinazione, i numeri della mozione Schlein raccolti in provincia di Pisa sono molto positivi e indicativi di un rinnovato entusiasmo del partito". Cosìa la senatrice Ppd, Ylenia Zambito in vista della primarie del 26 febbraio. In provincia di Pisa la deputata, sostenuta dalla sinistra dem ha ottenuto il 48,2%, dei consensi superando il 50% in città dove in alcuni circoli ha fatto il pieno di voti con oltre il 90% di consensi. "Dobbiamo incrementare questa tendenza - aggiunge Zambito - forti del grande entusiasmo che riscuotendo Elly a sinistra, soprattutto tra i giovani". Zambito ricorda che il 26 febbraio con le primarie si sceglie anche il segretario toscano e lei sostiene Emiliano Fossi, "uno che ha lavorato duramente come sindaco". Fossi sarà protagonista di un incontro pubblico sabato alle 16 alla Leopolda. Domani alle 18, invece, alle Officine Garibaldi ci saranno i sostenitori di Bonaccini con la candidata alla segreteria regionale, Valeria Mercanti, l’eurodeputato Brando Benifei e Antonio Mazzeo. "Dopo ogni sconfitta - dice Roberto D’Alò, responsabile organizzativo del Pd pisano - le stesse persone da oltre un decennio raccontano al partito quanto sia necessario ripartire dai temi, dai territori e dai giovani per invertire la rotta. Una classe dirigente che, in nome dell’autoconservazione, ha spesso avallato scelte discutibili".