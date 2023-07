Schianto tra auto e camion

Un forte impatto in zona Cisanello tra una vettura e un camion dell’Esselunga. E’ successo ieri in serata, intorno alle 20. Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine l’auto sembrerebbe essere entrata letteralmente “dentro“ al mezzo con un violento schianto. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati tempestivamente anche i soccorsi, la Misericordia di Pisa, che ha condotto il codice rosso (il più grave) al Pronto Soccorso di Cisanello. Tanta la paura anche fra gli altri automobilisti che sono rimasti bloccati in coda durante le operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli coinvolti e della messa in sicurezza del tratto stradale.