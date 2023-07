Schianto in Valle d’Aosta, operata di nuovo la bimba pisana di 5 anni

E’ stata nuovamente operata ieri mattina all’addome, la bambina pisana di 5 anni, ricoverata al Regina Margherita di Torino. L’intervento è stato eseguito dall equipe del dottor Fabrizio Gennari. Già oggi, da quanto si apprende, verrà estubata e nei prossimi giorni, se decorso regolare, sarà trasferita nel reparto di chirurgia. La piccola è rimasta gravemente ferita domenica scorsa, nell’incidente stradale che ha coinvolto l’auto sulla quale viaggiava con i genitori in Valle d’Aosta. Il grave sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica sulla statale 26 tra Chambave e Pontey. La famiglia di pisani viaggiava su un Opel Astra e alla guida c’era il padre 46enne della piccola. L’altra macchina, una Hyundai, era condotta da un aostano di 55 anni. I sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero trasportarono i tre adulti e la bambina al pronto soccorso di Aosta, in codice rosso con vari traumi.

Dopo le prime valutazioni dei sanitari – e dopo un primo intervento chirurgico d’urgenza all’addome – la bimba venne stata trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico torinese. Il tremendo frontale è avvenuto poco dopo le 15,30: lo schianto tra i due mezzi si è consumato nelle vicinanze dello stabilimento Carbotrade. I rilievi – sul posto anche Anas per la viabilità ed i vigili del fuoco – e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri della compagnia di Châtillon Saint-Vincent intervenuta sul posto per gli accertamenti di rito e di legge. Stando ad una prima ricostruzione del fatto, l’aostano, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro l’auto della famiglia di turisti.

I genitori della bambina sono invece all’ospedale Parini di Aosta. Sono state e sono ancora ore di grande apprensione per la piccola che è stato il ferito più grave dell’incidente.

Carlo Baroni