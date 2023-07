Scherma, i pisani campioni europei premiati a Palazzo Gambacorti

di Michele Bufalino

Dagli Europei di Scherma a Plovdiv, in Polonia, per tornare a Pisa da eroi. Ieri i due giovani fiorettisti Filippo Macchi e Vittoria Pinna sono infatti stati premiati a Palazzo Gambacorti per due medaglie d’oro d’eccezione. Vittoria under 17 per la giovane Pinna che ha vinto nel fioretto femminile, vittoria tra i senior invece per Macchi. I due ragazzi hanno ricevuto l’onorificenza dal sindaco Michele Conti e dall’assessore allo sport Frida Scarpa. "Sono felice che il nuovo assessore allo sport abbia trovato tempo e interesse per convocarci - dichiara Vittoria Pinna -. D’altronde da ex schermitrice qual era non mi aspettavo niente di diverso. Con Filippo e Frida abbiamo fatto una chiacchierata con lei parlando di successi e delusioni. Per me è un onore essere premiata dal sindaco e dall’amministrazione comunale vedendo che i nostri risultati vengono riconosciuti in città". Pinna ha ricordato che la scherma a Pisa ha un peso importante. "Qui è uno sport di tradizione- conclude Vittoria Pinna e meriterebbe più spazio. La prossima stagione inizierà con un nuovo capitolo, ho concluso la mia avventura in under 17 e adesso mi affaccerò alla categoria under 20. A settembre ci saranno i ritiri con la nazionale e vedremo se sarò capace di guadagnarmi il posto in squadra". Le fa eco il suo maestro Simone Piccini, Club Scherma Antonio Di Ciolo, presente alla cerimonia. "Con Frida siamo legati ed è stata una piacevole sorpresa essere premiati. Siamo felici che sia stato nominato un nuovo assessore allo sport. Le passate amministrazioni avevano mancato tanti obiettivi salvo rari casi". Così l’assessore allo sport Frida Scarpa: "La scherma ha sempre risorse per emergere perché i maestri sono di altissima qualità tecnica - dichiara -. è importante rimarcare che la scuola pisana c’è e continua a segnare risultati di assoluto rilievo. Vogliamo nei prossimi 5 anni, garantire massimo sostegno alle associazioni sportive". Conclude la cerimonia di premiazione in sindaco Michele Conti: "Questi ragazzi hanno raggiunto questi risultati grazie al loro impegno, al loro talento e grazie alla grande tradizione della scuola di scherma pisana che ci continua a regalare campioni e a portare sui podi nazionali e internazionali eccellenze che sono espressione della nostra città - dichiara il sindaco -. Queste vittorie sono successi per tutta la nostra comunità e che ci spingono ad aumentare ancora di più il nostro impegno come Comune nella promozione di politiche sportive a sostegno delle associazioni del territorio".