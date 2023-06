"Scene inequivocabili e intollerabili Le leggi ci sono, vanno applicate"

"Ognuno faccia la sua parte, noi con la polizia municipale la facciamo quotidianamente". Commenta così il sindaco Michele Conti la rissa dell’altra sera in piazza delle Vettovaglie e immortalata in un video diventato virale sul web e passato su migliaia di telefonini attraverso le chat di Whatsapp. Ma soprattutto ha immediatamente chiesto e ottenuto una riunione urgente del comitato per l’ordine e la scurezza pubblica che si è svolta ieri in prefettura per fare il punto della situazione sullo stato delle indagini, ma anche sull’organizzazione dei dispositivi di sicurezza.

"Il Nosu, nucleo operativo di sicurezza urbana della polizia municipale - spiega Conti - pressoché quotidianamente interviene per contrastare situazioni di degrado e di spaccio di droga, sia in centro che in altre zone della città. Ma da solo non basta. I fatti documentati nel video sono gravi e chiedo a tutte le istituzioni di fare fino in fondo la propria parte".

La rissa, secondo la questura, è scoppiata tra bande rivali di pusher per contendersi le "piazze" di spaccio della droga cittadine, quelle che gravitano nella lzona della Stazione, e quelle che spadroneggiano nei vicoli del centro storico. Facce note, anzi notissime agli inquirenti.

Tanto che già ieri almeno sei dei contendenti filmati nel video diventato virale sono stati identificati e saranno denunciati nelle prossime ore. Ma la violenza consumata davanti ai locali ancora pieni di clienti ripropone il tema della sicurezza nei luoghi della movida pisana e il sindaco Conti va dritto al cuore del problema: "Le normative esistono già – dice – il questore ha a disposizione anche lo strumento dell’articolo 100 del Tulps (il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che permette di imporre la chiusura di quei locali nei pressi dei quali si verifichino condizioni di insicurezza o di pericolo per l’ordine pubblico: le scene documentate da quel video sono inequivocabili

e non possono essere sottovalutate. A questo punto servono risposte adeguate per garantire la sicurezza dei nostri cittadini".

Gab. Mas.