"Scelta drastica, ma non si poteva rinviare"

"Abbiamo già firmato un compromesso per procedere alla vendita di quei locali. E’ stato un sacrificio necessario per far fronte al forte indebitamento della parrocchia". Don Francesco Barsotti è il responsabile legale della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, a Marina di Pisa, proprietaria dell’immobile dove ha sede lo storico circolo Acli "Don Bosco" ora "sfrattato" per poter vendere quell’immobile. L’intesa con il privato interessato è già stata raggiunta e nei prossimi mesi il contratto di cessione potrebbe essere perfezionato. Al posto del circolo nasceranno appartamenti e comunque un piano di sviluppo immobiliare a fini residenziali, mentre un’ampia parte della proprietà, quella esterna, sarà rigenerata a verde urbano.

Le cifre restano top secret, ma don Barsotti ammette: "Il circolo non aveva la forza economica per sostenere un affitto e la parrocchia non poteva andare avanti così e per far fronte, almeno in parte, alla pesantissima situazione debitoria ha deciso di vendere la proprietà. Dispiace per il circolo ma noi non abbiamo altri locali da concedere".

E non si è trovato neppure l’accordo con l’altra parrocchia marinese, Santa Maria Assunta, in via Padre Agostino: "Non ne conosco i motivi bisognerebbe chiedere all’economato diocesano", taglia corto il sacerdote. Ma la situazione patrimoniale della curia pisana non è esattamente rosea e gli anni del Covid con pesantissime ricadute sugli affitti, ha fatto il resto: "Purtroppo Santa Maria Ausiliatrice ha accumulato debiti negli ultimi trent’anni per la ristrutturazione della canonica e della chiesa - conclude don Barsotti - stiamo parlando di circa un milione di euro tra mutui e debiti vari e non era più possibile rinviare interventi finanziari drastici. Ci dispiace profondamente per il circolo ma non c’erano altre soluzioni".

Gab. Mas.