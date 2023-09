Scatta il grand tour dei libri . I Lungarni sono da sfogliare quattro giorni di autori e pensieri

Sarà un fine settimana tra i libri e i musei con l’edizione numero 21 del Pisa Book Festival, il salone nazionale dell’editoria indipendente organizzato dall’Associazione Pisa Book Festival con il patrocinio e il contributo di Comune di Pisa, Regione Toscana, Fondazione Pisa,Acque Spa e Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, e la collaborazione della Direzione regionale musei della Toscana del Ministero della Cultura. Mediapartner è RaiCultura.

Per questo pomeriggio alle 16.30 è fissata l’inaugurazione della Fiera all’interno dei magnifici Arsenali Repubblicani. La storia e l’universo femminile sono i temi conduttori dell’edizione numero 21 del Pisa Book Festival che per quattro giorni, da oggi a domenica, si ripropone al pubblico come manifestazione culturale che combina la promozione del libro, luogo dell’anima, con quella di musei e complessi storici, luoghi d’arte, identità e memoria storica.

Gli Arsenali Repubblicani di Pisa saranno il quartier generale della fiera, con oltre 90 editori indipendenti nella veste di espositori e promotori di eventi, mentre le sale dell’adiacente Fortilizio della Cittadella e dei vicini Museo delle Navi Antiche di Pisa e Museo Nazionale di Palazzo Realeaccoglieranno gli oltre 200 incontri: presentazioni di libri, dialoghi con gli autori, masterclass di traduzione, laboratori di scrittura, seminari e piccoli convegni.

L’ingresso è libero e gratuito; il programma integrale è consultabile sul sito www.pisabookfestival.it.