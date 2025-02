Scarpa, pelli e pelletteria. Ci sono nuove opportunità

Selezione aperta per operaio da rifinizione conceria. In particolare la persona dovrà occuparsi dell’inchiodatura pelli e laminatura. Richiesta precedente esperienza nella mansione. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto a termine con prospettiva di assunzione. Zona di lavoro Ponticelli.

Posto anche per un tirocinio per la produzione iscritto alle categorie protette per azienda settore pelletteria. Mansione di rifinizione e taglio pelli per la produzione, addetti alle macchine computerizzate per il taglio automatico della pelle e rifinitura. Contratto iniziale di tirocinio di 6 mesi con prospettiva di apprendistato e successiva assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro Bientina.

Si cerca infine un grattatore per azienda settore calzaturiero. Richiesta anche minima esperienza nella mansione. Lavorazione di scarpe di lusso. Contratto con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro Fucecchio (Fonte Orienta Spa).