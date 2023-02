"Scaricano un camion di rifiuti ma la destra si indigna per me.."

Botta e risposta tra il sindaco Massimiliano Ghimenti e i consiglieri di Uniti per Calci. Miccia: le accuse, lanciate dalla lista di opposizione, al linguaggio usato sui social dal primo cittadino ‘colpevole’ di aver usato toni molto coloriti per apostrofare gli incivili dei rifiuti. "Da non credere! Scaricano un camion di rifiuti in un terreno agricolo alla Gabella e la destra calcesana non si indigna per il grave scempio ambientale ma perché ho chiamato (anche) ‘stronzi’ questi incivili. Non mi dilungo – afferma - sul fatto che per l’ennesima volta entrano sul piano personale (si tratta della mia pagina facebook personale, non un profilo istituzionale e neppure una pagina tipo ‘Massimiliano Ghimenti Sindaco’). Mi aspetto presto un attacco per qualche mia esternazione (magari colorita) su qualche arbitraggio di una partita di calcio. E neppure perdo tempo a fare una lunga serie di esempi per ricordare che è piuttosto bizzarro (per usare un eufemismo) ricevere lezioni di stile da chi sostiene certi esponenti politici della destra italiana".

Prosegue ironico il sindaco: "Comunque, signore e signori, lo confesso: non ho studiato ad Harvard… Eppure vi assicuro che ho usato del ‘bonton’ perché avrei potuto usare ben altre espressioni se avessi detto tutto quello che penso su chi compie gesti dannosi ed in certi casi criminali. Ma il fatto è che alla forma (spesso per molti di sola facciata) da sempre preferisco la sostanza. E forse è proprio questo che infastidisce questa destra... la determinata concretezza della mia e nostra azione quotidiana. Quello usato è un linguaggio forte ma che dovrebbe servire a far vergognare chi compie gesti insensati".