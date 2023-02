Scarica e brucia rifiuti: denuncia e sequestro

Proseguono le attività di controllo ed intervento del Nucleo di polizia ambientale del comune di San Giuliano Terme. A San Martino Ulmiano, gli uomini condotti dal commissario Gabriele Orsucci, sono riusciti ad identificare l’autore di uno scarico incontrollato di rifiuti vari, tra cui materiale plastico, frasche, mobili, diluenti, in un’area recintata e provvista di cancello chiuso con lucchetto, rifiuti che venivano poi bruciati. I proprietari dell’area hanno quindi provveduto a sporgere denuncia-querela. Il mezzo e l’area interessara dallo scarico ora sono sotto sequestro. "Tolleranza zero verso chi inquina – commentano il sindaco Sergio Di Maio e l’assessore all’ambiente Filippo Pancrazi – e ringraziamoil Nucleo di polizia ambientale della Municipale sangiulianese per l’impegno che mette nell’attività di ispezione, prevenzione ed intervento su questo fronte. Grazie al reparto guidato da Orsucci possiamo rendere la vita difficile a chi inquina. In questo caso utili sono state le telecamere di videosorveglianza installate in vari punti entro i confini comunali. Inoltre si è potuti risalire al responsabile dopo l’uso delle cosiddette ‘fototrappole’ adoperate dal Nucleo. Un ringraziamento va ai cittadini che a vario titolo hanno collaborato con gli agenti per risalire al responsabile".