Scambio di droga segnalato dai cittadini: scoperti tre ragazzi

La segnalazione è partita dai residenti che hanno notato giri strani. Perché è possibile evidenziare un sospetto con tanto di foto e video attraverso una app e la segnalazione resta anonima. Alle 22.30 circa di domenica, una pattuglia della squadra volanti è intervenuta in via Amendola, nei pressi della Chiesa del Sacro Cuore, per di presunta attività di spaccio.

Sul posto gli agenti hanno notato la presenza di tre ragazzi, che alla vista delle Polizia tentavano la fuga. Raggiunti, sono stati identificati e portati in Questura per un controllo più approfondito. Verifica che si è conclusa con esito positivo: sono stati sequestrati tre involucri contenenti sostanza stupefacente: cocaina, eroina e hashish. I tre uomini sono stati denunciati alla Prefettura per l’illecito amministrativo derivante dall’uso personale di sostanza stupefacente. Uno di questi, inoltre, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura perché irregolare sul territorio nazionale.

YouPol, come più volte ricordato dal questore Gaetano Bonaccorso, è l’app realizzata dalla polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, viene estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche.

Le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti.

Polizia pisana che è presente anche sui canali social. Facebook e Instagram con centinaia di "mi piace".

Solo pochi giorni fa, sempre la polizia era intervenuta in via Emiliav zona Villaggio Aurora per un uomo soggetto. Nei pressi del punto indicato i poliziotti hanno rinvenuto un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente, cocaina per un peso complessivo di g. 12. Al dettaglio avrebbe fruttato almeno 40 dosi, per un ricavo di quasi 300 euro. Sono in corso le indagini per individuare il pusher.