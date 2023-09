Sbragia: Vecchiano sceglie di non decidere su base al Cisam

"Siamo dispiaciuti come cittadini vecchianesi che il sindaco e presidente della Provincia abbia disertato la riunione della Comunità del Parco per affrontare il tema della base al Cisam e che lo abbia motivato affermando che non c’era ‘una descrizione dettagliata’ dell’intervento previsto e quindi, ha detto Angori, ‘era impossibile creare una base di dialogo costruttiva’. Per noi invece si tratta di una non scelta". Lo afferma Roberto Sbragia, consigliere comunale vecchianese della lista di centrodestra Vecchiano civica, spiegando che "i sindaci di San Giuliano e Vecchiano avrebbero potuto forse determinare un voto diverso da quello espresso se avessero partecipato e a maggior ragione se avessero ricevuto la documentazione in ritardo, contestandola nelle sedi opportune, diverso è non partecipare e con la propria assenza si potrebbe determinare forse l’approvazione della costruzione della caserma al Cisam, da loro a parole tanto contestata". Sbragia, riguardo al riferito ritardo dell’invio della documentazione richiesta, ricorda inoltre che "molte volte in veste di consiglieri comunali, abbiamo sollevato questo argomento anche a Vecchiano, dove le minoranze ormai sono abituate a documentazione che giunge pochi giorni prima delle discussioni". "E’ curioso dunque - conclude - che per lo stesso argomento si usino due visioni opposte in merito alle tempistiche: delle due l’una, si cambi metodo anche a Vecchiano fornendo la documentazione con più ampio anticipo o, per il Parco, si taccia per sempre".