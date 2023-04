Sbragia: "Vecchiano non sfidi la sorte"

Vecchiano (Pisa), 7 aprile 2023 - Durante l'ultimo consiglio comunale vecchianese del 17 marzo 2023, il gruppo consigliare Vecchiano Civica ha presentato una interrogazione per conoscere a quale punto fosse la rimozione di amianto fibrocemento, pericolosissimo per la salute, dagli edifici pubblici di proprietà comunale con particolare riferimento agli spogliatoi dell'ex campo sportivo di Vecchiano, nelle cui immediate vicinanze si trova un parco giochi frequentato da famiglie e bambini piccoli.

SBRAGIA - "Con enorme sorpresa - dichiara Roberto Sbragia capogruppo Vecchiano Civica.-, nonostante avessimo segnalato e chiesto delucidazioni già un anno fa, e nonostante l'amministrazione fosse stata, a quanto ci risulta, sollecitata addirittura dalla ASL nel 2019, l'assessore all'ambiente ci ha risposto, in sostanza, che niente è stato fatto fino ad oggi. Riteniamo come gruppo consiliare che la salute delle nuove generazioni sia uno degli obiettivi principali di ogni amministrazione e di ogni cittadino che abbia a cuore il futuro e la salute della propria comunità. Gli effetti dell'Eternit sulla salute sono potenzialmente devastanti, possono provocare tumori (mesotelioma) e politicamente non comprendiamo il lassismo con cui una amministrazione, informata di un tale potenziale pericolo, ad oggi non abbia ancora provveduto ad agire per eliminare un problema così grande da uno dei suoi edifici e mettere in sicurezza, anche sanitaria, la zona frequentata da bambini piccoli ed associazioni di volontariato. Per tale motivo, sorpresi personalmente e politicamente dalle risposte ricevute, abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore di riferimento: egli ha perduto la nostra fiducia. La salute pubblica non può prescindere da azioni immediate, e non può trovare ritardi di anni su temi così importanti come l'Eternit e la sicurezza delle nostre nuove generazioni. Ci auguriamo che il Sindaco si faccia immediatamente carico di questi ritardi e intervenga quanto prima per analizzare e risolvere il problema".

CIMITERO VECCHIANESE - Sbragia fa il punto anche su un'altra questione: "Non possiamo fare altro che ringraziare il Cielo e il buon Dio se Vecchiano e i vecchianesi per ben due volte non abbiamo riportato danni e ferite. Il primo caso lo abbiamo avuto con il crollo del tetto del cimitero vecchianese, qualche anno fa, in cui fortunatamente, data l'ora del crollo, nessun cittadino è stato coinvolto. Il secondo caso si è ripetuto in questi giorni e fortunatamente, se così si può dire, parte del porticato di ingresso alle scuole elementari vecchianesi ha ceduto quando nessuno vi passava sotto. Alcune pignatte si sono rotte e nessun bambino e nessun adulto ha riportato ferite. In termini tecnici sembrerebbe uno "sfondellamento" di una pignatta della copertura che appare sorprendente in un edificio pubblico e che niente ha a che fare con un problema sismico, come erroneamente sembrerebbe riportato dal nostro Sindaco. Non vogliamo addentrarci in una spiegazione troppo tecnica; soffermiamoci adesso sulla tutela della salute dei cittadini. Si tratterebbe, formuliamo al momento un'ipotesi, forse di un controllo e di una verifica dello stato di manutenzione di un edificio sensibile come una scuola: al momento non lo sappiamo, ragion per cui ci riserviamo di approfondire la questione in una commissione consiliare. Scuola che per definizione ed utilizzo dovrebbe essere costantemente monitorata e non lasciare spazio a infiltrazioni o distacchi pericolosi e che dovrebbe rappresentare la massima sicurezza a tutela delle nuove generazioni. In una situazione come questa, di ripetuti dissesti, viene solo da auspicarci che il detto popolare non vi è due senza tre cada nel vuoto ed il Sindaco ed il Comune inizino un serio e coerente programma di manutenzione delle strutture pubbliche perché esse siano completamente sicure per tutta la cittadinanza".

M.B.