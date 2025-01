Sbarcano i saldi sul Lungomare di Marina di Pisa

I saldi di fine stagione sbarcano sul Lungomare di Marina grazie al mercato straordinario organizzato da Confesercenti e Anva domenica 5 gennaio. Oltre 100 banchi saranno pronti ad accogliere i tanti pisani e non solo che sceglieranno il mare per uno shopping diverso dal solito, stimolato da saldi di fine stagione che si aprono il 4 gennaio. "Gli operatori del mercato – spiega il presidente Anva Pisa, Mirco Sbrolli – sono pronti come sempre a presentare i propri articoli nel migliore dei modi in una sede particolare e suggestiva come il lungomare di Marina. Tutte le tipologie merceologiche con apertura fino alle 19".

E la settimana che si apre con il mercato di Marina sarà molto importante per l’ambulantato pisano. Ancora Sbrolli. "Mercoledì 8 gennaio ci sarà una nuova riunione di concertazione con l’assessore Paolo Pesciatini ed i dirigenti di settore per quanto riguarda alcune importanti questioni legati ai mercati cittadini. Si tornerà a parlare, diciamo noi finalmente, della nuova collocazione del mercato bisettimanale di via San Martino con la proposta di spostamento dei banchi in piazza Toniolo. Proposta da sempre sostenuta dalla nostra associazione che non ha alternative se vogliamo salvare l’unico mercato ancora presente nel centro storico".