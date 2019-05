Pisa, 21 maggio 2019 - Incredibile quanto accaduto su un volo Ryanair diretto da Pisa a Bari: un passeggero infatti solo all'arrivo si è accorto che non aveva preso il volo giusto, quello che doveva portarlo a Cagliari, ritrovandosi invece in Puglia. Come mostrano alcuni video in Rete, l'uomo è disperato. Si arrabbia con il personale di bordo: "Mi dite che ho sbagliato gate. Ma come è possibile che mi abbiate fatto passare?". L'uomo, a quanto ha detto, stava andando a Cagliari da un amico che stava male, spendendo tra l'altro una discreta somma visto che avrebbe comprato all'ultimo il biglietto. "Fatemi uscire da questo aereo", si sente dire dall'uomo.

