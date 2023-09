Grazie ai fondi "Next generation" dell’Unione Europea sarà rinnovata la scuola di Sant’Andrea in Pescaiola, nel Comune di San Giuliano Terme. La progettazione esecutiva per il rinnovamento prevede l’efficientamento energetico e la manutenzione straordinaria ed è stato approvato dalla giunta del Comune di San Giuliano Terme. Esultano il sindaco Sergio Di Maio e l’assessora Lara Ceccarelli: "Investiamo nell’efficientamento energetico per rispettare l’ambiente e contenere i costi di gestione. Un investimento che porterà un ulteriore e notevole miglioramento della qualità dei locali". Dall’Unione Europea arriveranno 130mila euro.