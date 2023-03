Sara Campagni colleziona un altro oro europeo

"Faremo di tutto per accompagnarti nel tuo percorso, per permetterti di volare in alto, fino alle stelle": sono le parole che chiudono la lettera scritta dai genitori di Sara Campagni alla loro figlia quattordicenne arrivata al traguardo per la terza volta consecutiva, un altro oro nel Campionato Europeo Carribbean Show di danza sportiva, un risultato che consacra la nostra studentessa pisana nell’olimpo per la sua disciplina. L’emozione che ha segnato questo risultato traspare tutta dal racconto della famiglia di Sara, che la segue quotidianamente in un itinerario che cerca di tenere unito lo studio con lo sport, con tutti gli sforzi che questo comporta: le notti fonde passate a studiare, per potersi dedicare all’allenamento, le fatiche sul "parquet" della palestra, le speranze, i viaggi. Un sogno dorato per una ragazza della sua età, che ne segna l’ascesa e che noi abbiamo vissuto con lei, raccontando la sua storia e le sfide affrontate. Sara è una studentessa del liceo sportivo Pesenti di Cascina, che ha già ottenuto grandi risultati in contesti europei, nelle gare già disputate in Polonia, Francia, Bosnia e Grecia. Ha rappresentato l’Italia nella categoria 1314 junior 1 della ASD Passion Dance nel campionato europeo Caribbean Show di danza sportiva, che si è tenuto a Torino, con una rappresentazione tratta dal film Forrest Gump: un momento intenso, costruito tecnicamente in pochi giorni dai suoi inseparabili maestri Sara Di Vita e Fabrizio Donati, che ormai da anni la accompagnano e la preparano, in una sinergia vincente. "Ci sono momenti di stanchezza fisica inevitabili- racconta Massimiliano Campagni, padre della sportiva-a volte anche di sconforto, ma accompagnati da una determinazione infinita, e dalla voglia di non mollare mai". E, aggiungiamo noi, avere i giusti accompagnatori, che con amore, determinazione e sacrifici spronano e sostengono, è prezioso, come e più di una medaglia d’oro.

Alessandra Alderigi