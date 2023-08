Sapori e valori di un tempo Johnson e Silvestrini tra movida e commercio

Una carrellata di 44 ritratti di pisanità. Pierpaolo Corradini ne ha fatto un "album", dal titolo emblematico "E’ un lavorone", edito da Il Campano con foto di Rudy Pessina. Citare tutti i nomi è difficile (e si svela la sorpresa). Corradini ci regala due personaggi che sono il regista, sceneggiatore e scrittore Roan Johnson e il grande cuoco Carlo Silvestrini. Ecco cosa racconta Johnson a Corradini: "Devo dire che a me Pisa piace molto più adesso rispetto a prima, quando era più "depressa", forse perché aveva risentito della fine di un movimento che in città era stato molto importante tra la fine degli anni ’60 e ’70. Nei due decenni successivi siamo stati invasi dall’eroina: molti di noi si sono salvati perché uno dei dettami del movimento politico di allora era proprio "no eroina". Ma ho avuto tanti amici morti di overdose. Oggi c’è la movida. Credo che soffriamo troppo il fatto di avere una storia accademica così lunga, una sorta di pensiero viziato. Tanto per fare un esempio, ma è mai possibile che a Lucca ci sia un Festival del Cinema e qui no? E questa è solo una minuzia. Il genius loci di Pisa è ben riassunto dall’espressione "noi di noie ‘un se ne vòle". Il pisano vòle vive’ bene. E contemporaneamente s’accontenta di poo. C’è qualcosa di zen in questo".

L’altra perla di pisanità che Corradini ci regala è Carlo Silvestrini che scrive: "Nessuna amministrazione ha mai capito quali fossero le esigenze che il cambiamento politico ed economico degli anni ’60 e ’70 richiedeva. Il ’68 avrà fatto bene o avrà fatto male alla città? Difficile dirlo oggi. Non è mai stato fatto un discorso serio sull’università e oggi le tre università si fanno la guerra". Il turismo: "Pisa è una città morta: siamo capaci soltanto di far arrivare i turisti e farli andar via. Abbiamo musei, capolavori e bellezze sparsi un po’ ovunque, ma i turisti visitano solo la Torre. E poi il commercio: un disastro, siamo al degrado. Il numero di minimarket o posti che vendono kebab in centro è smisurato. Quando avevo il ristorante Lo Schiaccianoci venivano a mangiare a Pisa anche da Livorno o Firenze. C’era Sergio, un po’ il capostipite di questa nuova cucina che facevamo, che era uno veramente in gamba. Qui, che governi la destra o la sinistra, non cambia nulla. Pisa l’hanno incipriata". La ricetta delle cèe. "Le cèe, che si cuociono con l’olio: col burro è una bestemmia culinaria. Ora non si possono più pescare perché in Italia è vietato. Un tempo infatti venivano dalla Francia o dalla Spagna. Arrivavano in contenitori di polistirolo con 4 scomparti e in mezzo un buco con dentro una pasticca di ossigeno. La lavorazione delle cèe era complicata. Andavano prese, sgrassate con un panno, lavate, asciugate e poi cotte almeno mezzora. Si metteva tanto olio e poi aglio e salvia. Quando l’olio cominciava a sfrigolare, con una mano mettevi le cèe in padella e con l’altra le coprivi subito con un testo, perché altrimenti saltavano e in un secondo te ne ritrovavi un centinaio per terra. Quando smettevano di battere le capocciate nel testo, potevi sollevarlo. A quel punto mettevi un po’ d’acqua, sale e pepe e lasciavi cuocere. Questa è la ricetta pisana".

Carlo Venturini