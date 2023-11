Sapienza occupata dai pro Palestina: "Neutralità equivale a complicità"

PISA

Gli studenti universitari del collettivo Cambiare rotta hanno occupato nel pomeriggio il palazzo della Sapienza, sede storica dell’Università di Pisa. Un gesto politico compiuto per solidarietà con il popolo palestinese, si legge in una nota del collettivo studentesco, "in continuità con le mobilitazioni portate avanti dal 7 ottobre a oggi". "Il Palazzo della Sapienza è stato occupato – si legge nel documento del collettivo Cambiare rotta– . Un luogo storicamente simbolo dell’Università di Pisa e della città tutta, eppure inaccessibile e chiuso alle iniziative dei suoi studenti e studentesse. È in queste aule che si tengono le più alte iniziative dell’Accademia pisana, che promuove un’ipocrita neutralità dei saperi. Oggi questo luogo rompe la sua omertà e si fa sede di chi in questa città vuole organizzare e dimostrare una solidarietà attiva nei confronti di un popolo che vede quotidianamente minacciata la sua esistenza. Le aule di questo Palazzo si chiudono quindi al regolare svolgimento delle lezioni e attività accademiche, per aprirsi a nuove possibilità di formazione, confronto e organizzazione. Tutti gli spazi rimangono aperti e attraversabili alle studentesse e agli studenti, che sono invitati a partecipare attivamente alla mobilitazione e alle iniziative dell’occupazione".

"Il messaggio mandato all’Università di Pisa - prosegue il documento – è chiaro: deve prendersi le sue responsabilità nella possibilità di costruire una pace concreta in Medio Oriente, prendendo posizione per il cessate il fuoco immediato. La silenziosa neutralità di questi mesi dell’Ateneo e della Scuola Normale Superiore è allarmante, la presa di posizione della Scuola Sant’Anna a sostegno di Israele è gravissima; è inaccettabile che le istituzioni formative, luoghi di cultura e costruzione di sapere critico, non si espongano contro un massacro e dei crimini di guerra che stanno portando alla morte di decine di migliaia di persone nella striscia di Gaza. Dal 7 ottobre Israele ha sistematicamente bombardato tutte le infrastrutture necessarie alla riproduzione della vita dei cittadini e le cittadine palestinesi, distruggendo ospedali, infrastrutture energetiche, scuole ed università; oltre 2500 studenti e studentesse hanno perso la vita. Di fronte a tutto questo l’Università di Pisa deve uscire dalla retorica della neutralità, esponendosi per il cessate il fuoco e ritirandosi dalle sue complicità. Ad Unipi, gli studenti e le studentesse, chiedono: - La presa di posizione pubblica e netta per il cessate il fuoco immediato in Palestina - La rescissione di ogni accordo con le istituzioni israeliane e con le aziende che su ogni livello - dalla produzione di tecnologie belliche al rifornimento energetico - contribuiscono alla riproduzione della colonizzazione e del massacro in Palestina. La neutralità - conclude il documento – , oggi, corrisponde ad una silente, inaccettabile complicità".