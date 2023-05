"Sanzioni ai grandi proprietari"

"Sanzionati i grandi proprietari degli edifici abbandonati" è l’iniziativa che Una città in comune-Up, ha messo in scena ieri, attaccando le sanzioni "fac-simile" sulle serrande abbassate di: Palazzo Pampana alla stazione, l’ex colorificio in viale delle cascine e l’ex Siticem. "Abbiamo preparato questi tre esempi rispetto a quello che faremo se amministreremo Pisa – spiega il candidato sindaco Ciccio Auletta -. Per incentivare il riuso di edifici inutilizzati, sulla scia di altre amministrazioni, come ad esempio Bruxelles, e dopo aver accertato lo stato di abbandono e di dismissione delle aree, diffideremo le proprietà ad eseguire urgentemente interventi di ripristino e messa in sicurezza e di avviare un piano di recupero. Se questo non avverrà prevederemo di applicare sanzioni di 200 euro al metro quadro abbandonato. Solo con questi tre esempi – sottolinea Auletta -, il Comune di Pisa, potrebbe recuperare oltre 4,5 milioni di euro da destinare alla rigenerazione urbana". "A Pisa ci sono migliaia e migliaia di metri cubi di patrimonio edilizio pubblico e privato, in particolare dei grandi immobiliaristi e costruttori che sono volutamente lasciati vuoti e al degrado – spiega Fausto Pascali, candidato con Una città in comune -, tutto questo con il pieno assenso delle giunte prima di centrosinistra e di centrodestra. Per noi invece è prioritario il recupero e il riuso di spazi. Grazia al riadattamento e alle trasformazioni di edifici esistenti, le città saranno più sostenibili e resilienti contribuendo al benessere e alla qualità della vita dei cittadini".

E.M.D.P.