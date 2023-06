Santini, portafortuna e simboli "Io speriamo che me la cavo" Emozioni e qualche malumore

Santini tra i banchi, spillette di partito, agende rosse e simboli arcobaleno. Il primo consiglio comunale si apre tra portafortuna e ritualità di vario tipo, ma soprattutto tanta emozione per ben 17 "matricole". Tante sono le new entry di questa consiliatura e alla prima esperienza tra gli scranni di Palazzo Gambacorti. Tra i giovanissimi sia da una parte che dall’altra ci sono Lorenzo Vouk, consigliere con Pisa al Centro, emozionato e vestito di tutto punto con giacca e cravatta per l’occasione. Luigi Sofia (Sinistra Unita), che sfoggia la maglietta "tax the rich" ovvero "tassare i ricchi" e il cuore arcobaleno sulla giacca: "Un simbolo importante per ricordare che sono stato eletto per rappresentare tutti e tutte".

Maglietta arcobaleno anche per il capogruppo della sinistra radicale, Ciccio Auletta (Diritti in comune). Sempre tra le fila della minoranza invece il giovane Enrico Bruni (Pd) non nasconde un po’ di ansia da primo giorno di scuola: "Meno male che non ho dovuto fare interventi", confessa alla fine della seduta. Anche se non manca di spirito di iniziativa mostrando, durante il minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi, un’agendina rossa. "È il simbolo dell’antimafia" rivendica Bruni. Tante nuove leve anche nella maggioranza: i consiglieri di Fratelli d’Italia ostentano tutti la spilletta d’ordinanza del partito e l’effigie della Madonna di Sotto agli Organi: Rachele Compare, Elena Del Rosso e Alessandra Orlanza. Tra i nuovi anche Giorgio Benedetti e Andrea Maggini, eletti con la lista Sviluppo e territorio di Paolo Pesciatini. Tutti nuovi i consiglieri di Pisa al centro, la lista civica ispirata dal sindaco Michele Conti: il giovane Lorenzo Vouk, Salvatore Caruso, Delia Tramontata, figlia del defunto vicecomandante della Polizia municipale, Mariano Tramontana e accolta con affetto da tutti i consiglieri, Angelo Ciavarella e la capogruppo Caterina Costa. Saltano invece la "prima campanella" Edoardo Cerri (Pisa al centro) e Gianluca Gionfriddo (La città delle persone), entrambi assenti per motivi personali. Tra i nuovi consiglieri anche il deputato Edoardo Ziello, chiuso in un impeccabile completo blu che prende più volte la parola "in qualità di capogruppo pro tempore perché sono il più votato della lista e non abbiamo ancora deciso chi lo farà". Nel Carroccio però non tira aria di festa e le tensioni sono palpabili: Veronica Poli vive il suo primo giorno da separata in casa, con Ziello e Gennai che neppure le rivolgono la parola.

"Mi sono candidato per amore della città - afferma invece il capogruppo di Fdi, Maurizio Nerini, alla terza consiliatura, che ai colleghi di gruppo ha consegnato il manuale ‘semiserio’ del consigliere comunale, firmato in calce "Il Nero". Nei banchi dell’opposizione tra i nuovi eletti ci sono anche Dalia Ramalli (Pd), Paolo Martinelli ed Emilia Lacroce (La città delle persone).

Enrico Mattia Del Punta