Sant’Ermete è a pezzi. Crolla l’intonaco di un palazzo:: "E sarebbe tutto nuovo"

Decine di metri di intonaco con tanto di rete di sostegno, precipitano al suolo in pieno pomeriggio a Sant’Ermete nel palazzo popolare dove vivono 39 famiglie. Potevamo essere costretti a scrivere un’altra storia ben più tragica, ma per pura fortuna, nessuno si è fatto male. Fa male invece, la rabbia degli abitanti che hanno incontrato i vertici di Apes ieri alle 15. "Questo progetto è nato male e finirà peggio!": dicono alcuni residenti. Il progetto di quell’edificio "nuovo di pacca" e del suo gemello, lì accanto (un fantasma scheletrito visto che non è completato) è partito nel lontano 2008. "Ci ricordiamo tutti dei vari sindaci, delle varie inaugurazioni ed ecco qui il capolavoro che viene giù ed ha meno di due anni": dice Huzarska Beata Krystyna.

E ci accompagnano assieme a Giovanni Coniglio, altro residente negli scantinati. "Qui è come non ci fosse un tetto. Qui piove dentro. Ecco guardate il secchio. E’ già pieno e noi dobbiamo svuotarlo". Di secchi ce ne sono due, uno per ogni corridoio. La litania di quanto non funzioni in quell’edificio è il de profundis del codice civile che recita che i lavori devono essere fatti a regola d’arte. "Tu suoni al mio citofono? Il campanello squilla a quello del vicino. Tu consumi l’acqua? Pago io la tua perché i contatori non coincidono": dicono i due. Interviene Annilik Lhrysa: "Vedete la muffa sulle pareti? Queste sono le scale che conducono alla cantina e guardate questi gradini, sono già rotti. Uno lo abbiamo aggiustato noi". Come vi spiegate il crollo dell’intero intonaco della facciata laterale? "Semplice. Sono stati commessi errori dalla ditta ed i materiali sono di scarsa qualità".

E tutta la muffa e le infiltrazioni di acqua? Risponde Coniglio che lavora nel settore edile, e ci porta nel retro del palazzo. "In alcuni punti mancano le grondaie e poi, vedete lo spiazzo di asfalto? Guardate bene il tipo di asfalto. E’ un asfalto di grana grossa. Sotto ci voleva anche quello di grana fina che assorbe. Qui va rifatto tutto". Sempre lo stesso residente ci fa notare che lungo il marciapiede che contorna l’intero edificio, tra il cemento ed il prato ci sono dei buchi. "L’acqua filtra da qui. Noi abbiamo tappato alcune buche portando della terra ma il problema sono alcuni tombini che stanno già sprofondando ed ovviamente si creano fori da cui entra di nuovo l’acqua piovana".

Citofoni burloni, contatori furbetti, muffe come su formaggi pregiati, grondaie fantasma, secchi colmi d’acqua che aspettano le rane come si vendevano una volta; il tutto in un palazzo popolare nuovo di pacca. Ed intanto, l’edifico "gemello" spera in una sorte migliore con materiali migliori e ditte migliori. Si impari almeno dagli errori precedenti. Il sindaco Michele Conti commenta: "Il distacco dell’intonaco è un fatto grave su cui pretendiamo la massima chiarezza. Ho già chiesto ad Apes, stazione appaltante e ufficio direzione lavori, che si attivi immediatamente per accertare le responsabilità e intervenire in tempi rapidi sul ripristino. La nostra amministrazione ha investito milioni di euro nel recupero del patrimonio residenziale pubblico e nella costruzione di nuovi appartamenti per rispondere ai legittimi bisogni della popolazione. Pretendiamo che gli investimenti si traducano in opere a perfetta regola d’arte".