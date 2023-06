Sant'Anna by Night", Festa del Commercio a Cascina con Musica, Animazioni e Street Food"

È in programma per stasera la grande festa del commercio “Sant’Anna by Night”, che animerà la Tosco Romagnola a partire dalle 18.30. Ci saranno negozi aperti, street food, mercatini dell’artigianato, ma anche giochi e animazioni per grandi e piccini. Ad accompagnare la serata la Banda Filarmonica Puccini, il Mago Pannocchia, la musica dance anni ‘80-’90 con Alex Dj, la pole dance, i balli caraibici e il rock degli Eonian. "Questa è un’occasione importante di inizio estate per una frazione piccola ma che si dimostra molto attiva" - commenta il sindaco di Cascina Michelangelo Betti – "Sarà la prima occasione di festa sulla Tosco Romagnola per questa stagione e tra due settimane ci quella tradizionale sanfredianese (prevista venerdì 14 luglio): queste attestano la vivacità del tessuto commerciale e dei cittadini che si impegnano per animare le frazioni." L’idea di una festa che potesse attrarre i residenti della fazione e non solo è partita proprio commercianti della zona, coordinati da Marco Taccola e Massimiliano Sartini: "Avremo una trentina di bancarelle tra street food, dolciumi e artigianato. Porteremo in strada e spettacoli, con i giovani della banda a suonare e tanta animazione per i bambini e gli adulti." "Ancora un’iniziativa tesa a valorizzare il tessuto commerciale cittadino - ci tiene a sottolineare l’assessora al commercio Bice Del Giudice – "Abbiamo organizzato la festa in collaborazione e grazie all’entusiasmo dei commercianti di Sant’Anna e della Cooperativa Linketto. Saranno protagoniste sia le loro vetrine che il senso di comunità che ai commercianti cascinesi non manca di certo." Giulia De Ieso