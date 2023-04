"Santa Chiara, tra edifici fatiscenti e poca sicurezza"

Un problema di sicurezza strutturale, dato dai numeri e dalla scarsa sorveglianza. Complesso, dunque, ma urgente. Giuseppe Celona, segretario regionale Cisl medici, parla della tragedia che ha colpito la sanità, il delitto della "nostra collega Barbara Capovani" "vittima di un omicidio brutale - compiuto da chi un medico non si aspetterebbe mai": una persona che era stata ricoverata nel suo reparto.

Psichiatri, categoria a rischio.

"Le statistiche indicano questi specialisti come maggiormente esposti ad aggressioni sul lavoro. Ciò appare intuitivo e facilmente spiegabile, anche in considerazione del fallimento della riforma che ha abolito gli ospedali psichiatrici giudiziari".

Che sono stati però sostituiti dalle Rems.

"Ma i posti sono sempre molto al di sotto delle necessità".

Altra categoria a rischio?

"Vittime di aggressioni fra i sanitari sono anche i medici dell’emergenzaurgenza. Qui a scatenare le aggressioni sono spesso ragioni logistiche, le carenze di personale e di posti letto, causa di lunghe attese in Pronto Soccorso".

Che cosa ha contribuito alla tragedia di venerdì scorso, oltre all’aver sottovalutato la pericolosità dell’accusato?

"La gestione dei malati psichiatrici più pericolosi, appunto, ma anche la sicurezza del vecchio ospedale Santa Chiara, dotato di edifici abbandonati e in stato di degrado, sede di attività sanitarie residuali che non hanno potuto trovare posto a Cisanello, ancora in fase di ampliamento, con ritardo rispetto al previsto".

Provvedimenti?

"E’ il tempo del dolore e del cordoglio ma affinché il sacrificio della collega almeno non sia stato vano, per quanto evitabile, dovrà presto arrivare il tempo di riflessione e cambiamenti".

A. C.