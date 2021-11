Sono stati 380 i sanitari (dipendenti o libero-professionisti,) che hanno fatto ricorso in Toscana al Tar sulla sospensione. "Vista la sentenza del massimo giudice amministrativo (Consiglio di Stato n. 70452021), attendiamo a questo punto con estrema fiducia - afferma il direttore generale Maria Letizia Casani – la decisione del Tar Toscana sui ricorsi che riguardano il personale di interesse dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest"....

Sono stati 380 i sanitari (dipendenti o libero-professionisti,) che hanno fatto ricorso in Toscana al Tar sulla sospensione. "Vista la sentenza del massimo giudice amministrativo (Consiglio di Stato n. 70452021), attendiamo a questo punto con estrema fiducia - afferma il direttore generale Maria Letizia Casani – la decisione del Tar Toscana sui ricorsi che riguardano il personale di interesse dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest". "Peraltro - aggiunge il direttore sanitario,Luca Lavazza - dei 380 circa originari ricorrenti contro la nostra Azienda, 50 hanno deciso di vaccinarsi, per altri 40 sono state accettate le motivazioni di differimento. Tenendo conto che si tratta anche di soggetti che operano altrove o sul libero mercato, il rifiuto della vaccinazione riguarda una piccola compagine di operatori rispetto ai 14.000 dipendenti aziendali".

Alcuni passaggi del Consiglio di Stato: l’autorizzazione condizionata rilasciata dall’EMA, "garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità". Sulla "vaccinazione obbligatoria introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario, essa risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro..., ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà, che anima la Costituzione".

E sul tema vaccini, in particolare la terza dose, un lettore segnala: "Avendo io 77 anni ed essendo stato classificato come fragile, mi sono recato al centro vaccinale di Ospedaletto dove giustamente mi è stato fatto notare che, non essendo ancora trascorsi 6 mesi (era il 2710 ed io ho fatto il richiamo il 294) sarei dovuto ritornare nei giorni successivi. Il 2910 ricevo un sms dall’Asl, posso fare la terza dose o iscrivendomi sul portale della Regione o recarmi direttamente ad un centro vaccinale, cosa che ho fatto. Dopo varie consultazioni tra gli addetti e il medico presente, mi viene riferito che da domenica 3110 hanno ricevuto disposizione di vaccinare solo gli over 80. ‘C’è disorganizzazione tra la Asl e i centri operativi’, mi hanno riferito".