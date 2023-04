Sanità malata, di chi è la colpa? Malacarne accusa il Governo Schiaffo di Petrucci alla Regione

"Tocca al Governo Meloni e non alla Regione stanziare fondi per assumere e aumentare gli stipendi del personale sanitario e offrire così un servizio migliore agli utenti". Paolo Malacarne, ex primario dell’Aoup ed esponente di Sinistra unita, replica alle accuse rivolte alla sanità regionale dal sindaco Michele Conti. "Il primo cittadino - spiega Malacarne - imputa alla Regione mancanza di organizzazione dei servizi, ma non dice che è il Governo che boicotta la nuova organizzazione della sanità territoriale basata sulle Case della comunità. La vigente legislazione regionale e nazionale assegna al sindaco, ‘responsabile della condizione di salute dei cittadini’ un importante ruolo nel monitoraggio dei servizi sanitari e socio-sanitari: un ruolo istituzionale cui in questi 5 anni Conti e la sua maggioranza hanno abdicato, mai intervenendo in materia".

Di tutt’altro avviso, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, che attacca: "La sanità non è solo questione di soldi: è necessario spendere meglio attraverso una seria programmazione, organizzazione, formazione e un diverso governo della sanità. In Toscana la sanità è al collasso per i fallimentari modelli organizzativi regionali". Petrucci replica dunque alla senatrice del Pd Ylenia Zambito che aveva accusato Conti di strumentalizzazione politica. "Nel l 2023 sono stati stanziati 2 miliardi e 150 milioni di euro in più rispetto al passato e per il 2024 altri 2,3 miliardi, in due anni quindi 4,5 miliardi in più rispetto a quanto fatto dai governi precedenti. Stanziati anche 200 milioni in più per i medici dell’emergenzaurgenza. Il Governo Meloni è l’esecutivo che ha stanziato più soldi per la sanità". Secondo Petrucci, "i servizi sanitari regionali a forte impronta pubblica, come quello toscano, non sono messi in ginocchio dai mancati stanziamenti del Governo ma da modelli organizzativi sbagliati". E cita l’esempio pisano: "L’Aoup ha 1100 posti letto e 122 unità dirigenziali, un primario ogni 8-9 posti letto. Sono gli stessi medici e infermieri, con le loro proteste a chiedere una diversa organizzazione del lavoro. Inoltre il Governo aveva messo a disposizione della Toscana 26,5 milioni per superare le liste d’attesa ma la Regione ne ha spesi solo 3 preferendo artefare il sistema delle richieste per far sembrare che tutto fosse a posto".