"Sanità, il governo torni indietro e riveda le scelte sui fondi Pnrr"

"Il governo torni indietro sulla decisione di rimodulare gli investimenti previsti dal Pnrr sulla sanità territoriale". Lo ha detto l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, ieri a margine dell’incontro organizzato dalla Cgil di Pisa e intitolato "Sanità: difendiamo insieme la sanità pubblica", svoltosi all’ospedale Cisanello. "Noi - ha spiegato - avevamo fatto una programmazione, rispettando i cronoprogrammi che il Pnrr definiva e oggi ci dicono che forse un 2030% di strutture, dovrebbe essere collocato su altre fonti di finanziamento. Abbiamo fatto progetti, siamo andati avanti e stiamo per firmare contratti per la costruzione del nuovo modello di assistenza territoriale, di cui tanto abbiamo parlato e che ora andrebbe realizzato". All’iniziativa promossa dalla Cgil per discutere le condizioni del Sistema Sanitario Nazionale e della Sanità Toscana con Focus tematici e importanti contributi, erano presenti Pasquale D’Onofrio, segretario Fp Cgil Medici e Dirigenti Toscana, Sonia Antoni, segretaria generale Fp Cgil di Pisa, Mario Di Maio segreteria Fp Cgil di Pisa, Paola Galgani segreteria Regionale CGIL Toscana e il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

"Un bimbo che nasce nel borgo più piccolo della regione deve avere gli stessi diritti di chi nasce nel capoluogo e per fare ciò abbiamo bisogno di più sanità pubblica - ha detto durante l’incontro Mazzeo -. Abbiamo presentato una proposta di legge che chiede di mettere almeno il 7,5% del Pil sul fondo sanitario nazionale". Durante il convegno è stata rilanciata la mobilitazione nazionale del 7 ottobre a Roma per contestare i "tagli, il definanziamento e le condizioni di lavoro inaccettabili per i lavoratori del comparto sanitario". "Nell’ultimo Def presentato la scorsa primavera - ha aggiunto Andrea Filippi, segretario nazionale della Fp Cgil medici e dirigenti Ssn -, si è ridotto ulteriormente il finanziamento per la sanità pubblica portandolo, entro il 2026, al 6,2% del Pil. Serve un’ampia mobilitazione, occorre ricostituire un’idea di società che purtroppo si è smarrita negli anni ed è diventata sempre più individualista". Secondo Sonia Antoni non assumere personale significa andare nella direzione di una sanità sempre più privata: "Serve un colpo di reni per per far cambiare rotta al governo sul tema dei finanziamenti - ha concluso la sindacalista -. Per sviare ad un modello di sanità sempre più privata".

Enrico Mattia Del Punta