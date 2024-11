Sanità: a Pisa il convegno multi-specialistico sui tumori neuroendocrini

Pisa, 12 novembre 2024 - Il 15 novembre, all’Hotel Repubblica Marinara (inizio alle 8.30), si tiene il convegno dal titolo: “La gestione delle neoplasie neuroendocrine gastroenteropancreatiche” organizzato da Giuseppe Boni, direttore della Sezione dipartimentale Terapia medico-nucleare endocrino-oncologica e da Riccardo Marconcini, oncologo Aoup.

Le neoplasie neuroendocrine (Nen) sono un gruppo eterogeneo di patologie neoplastiche per le quali negli ultimi anni si sono resi disponibili molteplici tecniche diagnostiche e numerose opzioni di trattamento sia nella gestione del tumore primitivo sia per il trattamento della malattia avanzata. La disponibilità di nuove alternative terapeutiche è variegata sia in ambito strettamente oncologico (analoghi della somatostatina, chemioterapie, terapie a target molecolare) sia in ambito medico-nucleare (terapia radiorecettoriale) e, oggi più di ieri, la gestione di questa patologia richiede coordinamento tra differenti categorie di specialisti.

L’obiettivo che si posti gli organizzatori dell’evento è un aggiornamento sulle possibilità terapeutiche attuali, con un approccio multidisciplinare ormai fondamentale in tutta la pratica clinica. Vi sarà grande confronto tra gli esperti oncologi, medici nucleari, anatomo-patologi, radiologi, uniti insieme a fare il punto sulla terapia di questi tumori, che richiede aggiornamento scientifico costante e sviluppo di una presa in carico del paziente secondo un modello condiviso e codificato. Sarà inoltre l’occasione per discutere su quale sia l’ottimale gestione dei pazienti e sulla disponibilità in Toscana dei trattamenti consigliati dai recenti dati di letteratura.

“Si tratta di un evento a valenza regionale – spiegano gli organizzatori Boni e Marconncini - che riguarda una patologia tumorale rara ma in significativa crescita, con nuove opzioni terapeutiche in grado di modificare la prognosi e la qualità di vita dei pazienti. Il convegno multispecialistico farà pertanto il punto sulle più recenti innovazioni in questo campo e rappresenta il primo passo verso la pubblicazione di un Pdta-Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale aziendale sulla gestione multidisciplinare dei trattamenti sistemici delle neoplasie neuroendocrine”.