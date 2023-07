Sandro Ivo Bartoli star in piazza Pasolini

VECCHIANO

In arrivo un nuovo fine settimana pieno di eventi dell’Estate Vecchianese. Stasera alle 21.30 in Piazza Pasolini a Vecchiano con lo spettacolo di danza “È tempo di revival” a cura di Asd Petite Danseuse di Diana Somma. Domani alle 20 Festa Finale del Palio Rionale con Feel Acoustic Duo a cura dell’Asd Palio Rionale Vecchianese. Domenica 9 luglio alle 21.30 in Piazza Pasolini a Vecchiano, inoltre, imperdibile appuntamento con il concerto della Filarmonica Senofonte Prato,“Senofonte in Jazz“, dirige il concerto il maestro Cristian Pepe. "Stavolta la Filarmonica “Senofonte Prato” si presenta in una versione inusuale per un’orchestra di fiati – spiega la presidente Stefania Bargagna – i colori sono quelli del Jazz, una vera big band si inserisce nell’organico". Durante la serata, inoltre, sarà consegnato dalla Filarmonica Senofonte Prato un riconoscimento al maestro Sandro Ivo Bartoli, conferendogli, durante il concerto, la presidenza onoraria. Un riconoscimento guadagnato sul campo da Bartoli, affermato pianista di fama internazionale e nipote diretto del musicista Senofonte Prato, a cui è intitolata la Filarmonica.