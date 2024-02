San Valentino, oltre la banalità: "I miei consigli per regali originali"

"San Valentino è la festa degli affetti: potete viverla con il vostro compagno, fidanzato o marito ma anche con gli amici, con i parenti e, se volete, perfino con il vostro ‘pet’". Così Stefano Agnoloni, maestro pisano (di fama internazionale) di bon-ton nonché noto personaggio televisivo.

Agnoloni, che ne pensa di San Valentino?

"Una meravigliosa festa se non ’scadiamo’ nel commerciale e nelle banalità".

E come facciamo ad evitarlo?

"Se ci limitiamo ad una cravatta o un gioiellino tanto per fare ’presenza’ allora non serve a niente. Se invece è un giorno vissuto con ‘il cuore’, allora questo sarà un tempo speso bene al fianco di chi si ama. E questa è sempre la scelta giusta, a priori".

Come consiglia di ‘spendere’ questo tempo?

"Facendo cose insieme. Penso ad una giornata alle terme piuttosto che ad un massaggio. Per chi è più sportivo può essere organizzare un pomeriggio a un parco avventura oppure a fare rafting. E, per chi invece, ama la cucina perché non seguire, con chi si vuole, un corso insieme?".

Un messaggio Facebook o WhatsApp non basta?

"Ma voi ricordate la bellezza di un bel biglietto scritto a mano anche con una calligrafia incerta? Ecco, quanto vale un bel gesto concreto? Io vi consiglio questo...".

Che cosa?

"A San Valentino va bene anche un ’classicissimo’ se, come oggi, viviamo un giorno feriale. Un cioccolatino, un fiore, un biglietto scritto a mano, una cena o una serata a teatro. Un fiore anche per il vostro uomo se è persona sensibile. Ma poi organizzate qualcosa per ritagliarvi, magari nel weekend, dei momenti insieme. Ecco, questo è un vero regalo".

Altri consigli?

"La semplicità vince sempre, lo ripeto da anni. Se si esagera con i regali si rischia di mettere in imbarazzo l’altro. Non c’è bisogno. Non è questo il senso della festa".

E qual è il senso?

"Volersi bene. Ed ecco perché San Valentino si può passare con il fidanzato, la fidanzata, il compagno, la moglie, il marito o chiunque si desideri. Anche un single ha il diritto di festeggiare il 14 agosto: lo faccia con la famiglia o con gli amici. E, perché no, perfino con il proprio animale domestico se è con lui che vive bene".