San Rossore Vince Gauss

Se è mancata, per la pioggia battente annunciata da giorni, la consueta, grande festa delle calze non è mancato un bel lotto di appassionati che hanno sfidato il pomeriggio bigio. Al centro del convegno la condizionata per 3 anni e oltre sulla distanza dei 1200 metri, il premio ”Filiera Ippica Toscana”, con un lotto di undici concorrenti. La corsa vedeva alternarsi come favoriti i due compagni di allenamento presso Endo Botti (ma non di scuderia) Momento Giusto e My Eternal Live ma i due sono stati beffati da Gauss (A.Fele), cavallo già agli ordini di Endo Botti prima di passare di proprietà.

La premiazione è stata effettuata dal professor Francesco Camillo, presidente della Filiera Ippica Toscana, organismo associativo teso a valorizzare il ruolo del cavallo in ogni sua espressione. Un’altra corsa ormai entrata nella tradizione dell’ippodromo di San Rossore era il premio dedicata a Lionello Milani che fu per oltre vent’anni un ottimo fantino prima di diventare trainer. Lo ricorda anche l’Albo d’Oro del premio “Pisa” per i due successi ottenuti nel 1960 con Origano e nel 1962 con Aernen. E sempre battendo i cavalli della razza Dormello Olgiata, rispettivamente Pollard e Masaccio, che erano i favoriti.

Con i suoi 14 partenti la corsa chiudeva il pomeriggio. Non ha deluso il favorito Rock Life che ha preceduto Il Gino delle Cacce. A premiare Claudio Colombi, fantino del vincitore, il piccolo Giulio Leon, bisnipote di Lionello Milani. Nel programma del giorno dell’Epifania da segnalare anche la corsa per puledri debuttanti, premio “Palazzo Ruschi”, metri 2000, che ha raccolto nove cavalli al via. Questa stessa corsa lo scorso anno fu vinto fa un certo Goldenas che poi trionferà addirittura nel Derby. Voci di scuderia, o simpatie, avevano eletto Anthimus (D. Di Tocco) nel ruolo di favorito e il cavallo non ha deluso precedendo Chicotai. Infine il premio “Palazzo Sassetti”, handicap per cavalli di 3 anni sui 1500 metri, ha visto il successo della favorita Imperia Sibilla (G. Ercegovic) che ha battuto l’outsider Anthara. Le altre corse sono state vinte da I Saw That (D. Fioretti) e Sunset Lover (D. Di Tocco).

R.C.