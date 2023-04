San Rossore, ultime corse All’ippodromo il premio "Corpo Guardie di Città"

Dopo i 5 mila di domenica scorsa per il 133° premio “Pisa” si torna oggi a San Rossore per il gran finale con il 17° premio “Corpo Guardie di Città”, sempre portatore di iniziative benefiche alle quali aderisce, ormai da qualche anno, anche il San Rossore Dental Unit al quale è dedicata un’altra prova del pomeriggio. Corse belle e difficili, come le altre cinque in programma nel pomeriggio, per il cui pronostico rimandiamo alla parte finale di questo servizio. Qua ci preme raccontare cosa avverrà oggi a San Rossore a margine delle due corse che abbiamo appena ricordato. Il Corpo Guardie di Città è un’azienda leader nel settore della sicurezza sul territorio che svolge i suoi servizi anche per Alfea mentre San Rossore Dental Unit è una struttura, diretta dal professor Giovanni Menchini Fabris, situata sul viale delle Cascine, che opera in sinergia con Casa di Cura S. Rossore, con un’esperienza ultra decennale in campo odontoiatrico con una particolare attenzione rivolta ai pazienti più piccoli.

Il pomeriggio del quale si disputa il premio “Corpo Guardie di Città” è sempre stato caratterizzato da iniziative particolari, soprattutto nel campo della solidarietà. Protagonisti di questa giornata saranno i bambini grazie all’animazione dei ragazzi di MonteFantasy e all’attrice Daniela Bertini, una Mary Poppins che, pedalando su una vici coloratissima, arriverà all’ippodromo per raccontare, leggere, animare. La marchesa Ginevra Ollandini ha anche organizzato il 3° torneo di burraco (con 25 tavoli a scopo benefico) che si terrà all’interno del ristorante al centro dell’ippodromo. Nel corso del pomeriggio, con inizio alle 15,30, si svolgerà un coktail nel corso del quale si potranno acquistare i biglietti per due lotterie benefiche. Quanto ricavato da tutte queste iniziative sarà così devoluto in quota parte: 1) alla Onlus “Città dei Bambini” di Padre Ernesto Saksida” per sostenere la missione salesiana “Cidade Don Bosco” che cura che assiste ed educa oltre 2 mila bambini bisognosi delle favelas di Corumbà (Brasile); 2) a “GMA” (Gruppo Missioni Africa) che assiste i minori del Corno d’Africa; 3) alla “Fondazione Stella Maris” e alla “Fondazione Meyer”, due istituzioni la cui attività in favore dell’infanzia è conosciuta e apprezzata. Quella odierna a San Rossore sarà una giornata del tutto particolare che concluderà degnamente una bella stagione di sport.

Sette corse, si inizia alle 14,30; questi i nostri favoriti. I corsa-Devany, Canaglia; II corsa-Fareedhat El Izz, Nawaf, Arabesk Vdc; III corsa-Xaheera, Sensuality, You Genius; IV corsa-Al Qaid, Disizu, Zeffiro di Chia; V corsa – Coming Up, Kathy Jungle, Tockins; VI corsa-Benazzi, Global Hero, Cima Devil; VII corsa-Viburno, Losak