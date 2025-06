San Ranieri, l’arcivescovo sarà alla messa solenne

L’arcivescovo Saverio Cannistrà presiederà regolarmente la messa delle 11 in occasione del Pontificale di San Ranieri, in Cattedrale, il prossimo 17 giugno, come da programma tradizionale. A confermarlo è lo stesso arcivescovo, contattato da La Nazione, assicurando che non sarà all’assemblea della Conferenza Episcopale Italiana convocata a Roma per lo stesso giorno da Papa Leone XIV. La celebrazione del Santo Patrono si svolgerà dunque come da tradizione, a differenza di quanto lo stesso Cannistrà aveva annunciato nel suo primo incontro istituzionale a Cascina, lo scorso 27 maggio e a cui si era presentato con il saio marrone dei carmelitani scalzi, i sandali, la croce pettorale al collo e il solo zucchetto porpora, invece del tradizionale talare. Durante i saluti alla comunità, nell’incontro tenuto nella sala del consiglio comunale nel giorno dei santi patroni Innocenzo e Fiorentino, alla presenza del sindaco Michelangelo Betti, dei consiglieri comunali e delle associazioni del territorio, l’arcivescovo aveva comunicato a sorpresa la propria assenza dalla messa del Patrono, spiegando che avrebbe partecipato all’incontro con i vescovi italiani convocato dal Papa. In quell’occasione, aveva anche ipotizzato di rendere più solenne la celebrazione dei vespri del 16 giugno. Contrordine, invece: il 17 giugno, invece, giorno di San Ranieri patrono di Pisa, come confermato ora dallo stesso arcivescovo, alle 11 si svolgerà la tradizionale messa in Cattedrale, con la Solenne Concelebrazione in Pontificale insieme ai sacerdoti che celebrano il Giubileo Sacerdotale. Alle 18.30 l’arcivescovo presiederà anche la recita dei vespri solenni in Pontificale. Le Sante Messe si terranno inoltre alle ore 8, 9.30 e 17.

Enrico Mattia Del Punta