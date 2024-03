San Ranieri, acquistati 95mila lumini: "Allo studio tappi adattabili al meteo"

La complessa macchina organizzativa della Luminara è già in azione (e già da un po’). Nei giorni scorsi è stato autorizzato con una determina di spesa, l’acquisto della fornitura di 95.000 lumini, 95.000 bicchieri e 95.000 tappi metallici antivento per l’edizione 2024 della Luminara di San Ranieri. I lumini saranno realizzati così come avvenuto l’anno scorso dalla industria milanese "Ceraria Fratelli Cicogna", per una spesa complessiva di 62 mila euro. I lumini, dunque, saranno gli stessi dell’anno scorso fatta eccezione per i tappi. "Stiamo ancora lavorando – spiega l’assessore alla cultura, tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini -, alla tipologia del tappo, per trovare quello che in uno spettro di possibili condizioni meteo performa meglio". L’anno scorso, infatti, erano state tante le polemiche su alcune delle "zone buie" nel quadro di luci che lo spettacolo della Luminara offre tutti gli anni. A spiegare cos’era andato storto è lo stesso Bedini: "La tipologia di tappo con le alette è fatta appositamente per essere versatile alle condizioni meteo. Alette chiuse per quando c’è vento e alette aperte se non c’è. L’anno scorso due cose sono andate male: la prima il vento è cessato una volta che erano stati posizionati i lumini rendendo impossibile riposizionare le alette, questo ha fatto si che tanti si spegnessero. La seconda è che tanti dei ragazzi, nonostante l’eccellente lavoro svolto, hanno trovato difficoltà nell’aprire e chiudere le alette dei tappi". Per quest’anno invece, promette l’assessore, sono già in corso delle sperimentazioni su tre tipologie di tappi diversi, così da trovare quello che si adatta meglio alle condizioni meteo.

Altra differenza di quest’anno, sarà il numero di ragazzi addetti all’accensione dei numeri, che sarà "leggermente superiore agli anni passati", ma non solo: "Manderemo – spiega sempre Bedini -, a tutti i residenti che affacciano sul lungarno una lettera in cui si fa il punto della situazione sulla biancheria di proprietà degli edifici". Una sorta di censimento con un modulo da compilare "per rendere partecipi i cittadini – dice l’assessore -, ma anche per sistemare e sostituire le biancherie rotte o vecchie". Altra novità è la convenzione appena stipulata con l’Università di Pisa, che permetterà al Comune di posizionare le biancherie autonomamente nei palazzi storici dell’Ateneo.

E.M.D.P.