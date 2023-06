San Martino vince contro le Aquile, Magistrato Vanni, "Ci prepareremo con tutto l'impegno"

"Ci prepareremo con tutto l’impegno possibile anche per il prossimo anno. San Michele ci ‘cercherà’ e noi proveremo a difenderci". Valentino Vanni, magistrato di San Martino non ha dubbi. Dopo la storica vittoria contro le Aquile bisogna mantenere i piedi ben saldi per terra: "Era uno scontro dove poteva accadere di tutto – spiega Vanni –. Avevamo il 50% delle possibilità di farcela, ma forse noi abbiamo avuto qualcosa di più sotto il profilo della resistenza e della tecnica. Detto questo San Michele si è dimostrata una gran bella squadra, da rispettare. Dopotutto, nonostante la rivalità, fra noi e loro non ci sono mai stati screzi". Vanni continua: "Abbiamo lavorato tanti anni per arrivare a questo punto – dice – e stavolta abbiamo ricavato i frutti che ci aspettavamo. Adesso non dobbiamo mollare".

Si parla però di un possibile ‘addio’ del capitano Aldemaro Marsigli (nella foto): "niente è stato ancora deciso – spiega Vanni –. Certo né io né Aldemaro ormai siamo più giovanissimi. Ma il ricambio generazionale, che è opportuno, dovrà essere fatto in modo graduale e ben pensato". Infine sulla Bella: "Siamo arrivati troppo stanchi, ma per noi già arrivare al 3-3 è stata come una vittoria di Parte. Non dobbiamo mai dimenticare che non avevamo il Sant’Antonio, la nostra seconda forza. Eravamo zoppicanti, eppure siamo riusciti ad arrivare allo spareggio".

Sa.Ba.