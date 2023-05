"San Marco, San Giusto Abbiamo fatto molto"

"Chi dice che il Comune non ha fatto nulla per San Marco e San Giusto fa solo cattiva propaganda e chi comunica ai residenti che l’operato negli ultimi 5 anni del sindaco Conti non ha portato alcun miglioramento alla vivibilità dei quartieri mente, perché le amministrazioni a guida Pd che si sono succedute fino al 2018 hanno abbandonato questi quartieri, chiusi tra ferrovia, superstrada e aeroporto, con vie private che fruiscono dell’illuminazione pubblica e senza alcuna regola per una viabilità razionale e sostenibile". Parola del candidato della Lega, Marcello Lazzeri, secondo il quale "il centrosinistra non si è mai adoperato affinché, soppresso il passaggio a livello di via Quarantola, le Ferrovie si impegnassero a costruire un sottopasso che fosse il terzo punto di collegamento tra i due quartieri e il centro decongestionando così gli altri due: cavalcavia di San Giusto e ponte di Sant’Ermete, né che venisse ripristinato il collegamento ciclopedonale di via Pilla tra San Marco e La Cella". Infine, Lazzeri sottolinea che "il People mover è una catastrofe e chi dice che non è stato fatto nulla per la sicurezza idraulica dei due quartieri sbaglia perché è vero che non sono state rifatte le vetuste condutture fognarie ma è anche vero che sarebbe stata un’opera inutile se prima non si fosse provveduto a eliminare a valle sbarramenti al deflusso delle acque conseguenti alla negligente esecuzione dei lavori per la superstrada e il People mover: questi ostacoli sono stati eliminati e con la prossima amministrazione (come da programma elettorale del centrodestra) saranno rifatte le fognature, i marciapiedi e le strade".