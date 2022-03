San Giuliano Terme: un evento a villa Poschi dedicato ad Arcangeli e De Bosniaski

San Giuliano Terme (Pisa), 28 marzo 2022 - Sabato 9 aprile, a villa Poschi di Pugnano, avrà luogo "Giovanni Arcangeli e Sigismondo De Bosniaski", evento dedicato ai due illustri scienziati e "cittadini" di San Giuliano Terme. Organizzata dal Comune di San Giuliano Terme, dalla Società toscana di Scienze naturali residente in Pisa e con la collaborazione dei dipartimenti di Biologia e di Scienze della Terra, dell'Orto Botanico e del Museo di Storia naturale dell'Università di Pisa, l'iniziativa avrà inizio alle 9.30 e terminerà alle 17.00. I saluti istituzionali sono affidati all'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi, mentre il programma è consultabile sulla locandina preparata dagli organizzatori dell'evento.



L'evento è gratuito, mentre per quanto riguarda il pranzo, è facoltativo e a pagamento (25 euro). Occorre prenotarsi direttamente a villa Poschi entro il 7 aprile contattando il numero: 050 850105. "Valorizzare figure importanti per San Giuliano Terme come Arcangeli e Bosniaski è un dovere per noi - afferma l'assessore Pancrazzi -. Ringrazio gli organizzatori, i relatori e chi parteciperà. Molto positivo anche poter tornare a organizzare eventi simili in presenza, fatto che va apprezzato, non è scontato. Per cui invito la cittadinanza a consultare il programma e a prendere parte all'iniziativa per conoscere meglio la storia locale dal punto di vista della scienza, toccando temi di cui non si parla spesso".

