San Giuliano Terme. Tolta la cittadinanza onoraria a Mussolini. Applausi bipartisan

Revocata la cittadinanza onoraria a Mussolini a San Giuliano Terme. La votazione di ieri in consiglio comunale ha deliberato all’unanimità la rimozione del riconoscimento al fondatore del fascismo. Il comune del lungomonte pisano, ha dunque seguito la scia di altre realtà che negli ultimi anni hanno intrapreso un percorso, promosso dall’Anpi, finalizzato alla revoca della cittadinanza onoraria concessa al Duce.

"Con oggi (ieri ndr) – ha detto il sindaco di San Giuliano, Sergio Di Maio -, abbiamo rimesso tutti i tasselli al posto giusto. Un atto che aggiunge una pagina di storia al percorso di quest’amministrazione". La concessione del riconoscimento a Mussolini fu un’operazione di massa eseguita sotto l’occhio attento dei prefetti. Tra il 1923 e il 1924 centinaia di località grandi e piccole inserirono Mussolini nell’albo d’oro.

A San Giuliano Terme l’atto era datato, infatti, 10 maggio 1924. "Siamo molto soddisfatti – ha aggiunto la vicesindaca, Lucia Scatena -. Togliere la cittadinanza è un atto di memoria per le generazioni che verranno. Abbiamo fin da subito accolto l’appello dell’Anpi, questo gesto dal grande valore simbolico arriva in un momento storico particolare dove si fondono guerre e negazioni dei diritti".

Nella sala consiliare tanti i cittadini e iscritti all’Anpi locale che hanno applaudito al risultato della votazione.

Dal fondo dell’aula i cittadini presenti al momento del voto hanno intonato "Bella ciao", il canto simbolo della resistenza.

"La cittadinanza onoraria – ha commentato dopo il voto il presidente dell’Anpi provinciale, Bruno Possenti -, è un riconoscimento che i cittadini di una comunità danno ad una persona per merito e riconoscenza. All’epoca questo non è accaduto, essendo stato emanato dal prefetto funzionario che prendeva ordini dall’alto. È stato doveroso arrivare alla revoca raggiunta all’unanimità. Un atto che fa onore al consiglio comunale e a tutta la comunità".

Esulta anche il presidente Anpi di San Giuliano Terme, Stefano Pecori: "Con questa delibera si chiude un percorso partito con l’inaugurazione del parco del Partigiano, passando dalla cittadinanza onoraria ai protagonisti della resistenza e conclusosi oggi con la revoca della cittadinanza a Mussolini".

Applausi anche da parte dei consiglieri di opposizione che ha fin da subito hanno accolto con favore la delibera. "Non possiamo che essere d’accordo – ha detto in aula prima della votazione, Alessandro Marmeggi, capogruppo Lega -. Abbiamo votato qualche mese fa la cittadinanza a Liana Segre, non votare questa revoca andrebbe in contrasto con i nostri principi e con quella votazione".