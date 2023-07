San Giuliano Terme si rigenera, verso la totale riqualificazione del parterre

San Giuliano Terme (Pisa), 11 luglio 2023 - San Giuliano Terme verso la completa riqualificazione del "Parterre", che è già stato interessato da un'importante opera di rigenerazione urbana con i lavori del primo lotto che hanno consegnato una nuova piazza, pienamente fruibile e abbellita. Chiuso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il secondo lotto di interventi, sono in corso le verifiche da parte della stazione appaltante, per procedere così verso la riqualificazione di tutta l’area mantenendo inalterate, e al contempo valorizzate, le peculiarità dei vari spazi che suddividono e caratterizzano il parco stesso. Il progetto del secondo lotto prevede la riqualificazione di tutta l’area aperta conservandone l’organizzazione e la geometria degli spazi, attraverso la realizzazione di aiuole a quota del terreno e pavimentazione in calcestruzzo drenante, permeabile, ecologico e fonoassorbente. Sarà prevista inoltre l’installazione della "baracchina" (che sarà data in gestione con un successivo bando pubblico), la struttura ad uso bar-ristoro con lo scopo di rendere maggiormente vivibile il parco pubblico. Anche per il progetto del secondo lotto saranno adottate tutte le opportune soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche con particolare attenzione sia all’utente diversamente abile che si muove su carrozzina, sia all’anziano con difficoltà motoria che ai bambini ed alla prima infanzia e, per garantire sicurezza e fruibilità del nuovo spazio, si provvederà alla demolizione degli usurati muretti in laterizio e al ritorno della vegetazione originaria: secondo il parere positivo della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggi saranno rimessi i platani. "Una volta conclusa la gara un altro grande passo sarà portato a compimento per fare partire i lavori ed arrivare al pieno recupero della piazza – affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore alla Rigenerazione urbana Matteo Cecchelli. Si tratta di una grande operazione di rigenerazione urbana con contributo PNRR, grazie ad una radicale riqualificazione e valorizzazione degli spazi, con attenzione al decoro e soprattutto alla piena fruibilità e funzionalità per tutti i cittadini". L'investimento complessivo dei due lotti si aggira attorno al milione di euro. Per il primo lotto sono stati impiegati 370.000 euro, grazie anche al contributo della Fondazione Pisa da 250.000 euro e alla cifra di 120.000 euro messa a disposizione dal bilancio comunale. Preliminarmente al primo lotto di intervento, la piazza è stata acquisita interamente al patrimonio comunale; la metà della proprietà, infatti apparteneva alla Regione Toscana ed è stata acquistata per una cifra pari ad euro 132.350. Il secondo lotto invece è finanziato con contributo nell'ambito Next Generation EU della Commissione europea, ottenuto dal comune di San Giuliano Terme, che andrà a finanziare interamente questo secondo lotto di intervento da 610.000 euro. M.B.