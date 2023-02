San Giuliano Terme, nuova ordinanza sugli abbruciamenti

Un abbruciamento boschivo

San Giuliano Terme (Pisa), 14 febbraio 2023 - Il comune di San Giuliano Terme ha pubblicato un’ordinanza dirigenziale (disponibile sul sito dell’ente) con le nuove disposizioni sulle misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi, relativamente all’abbruciamento di residui vegetali. Il provvedimento è entrato in vigore dopo la revoca delle ordinanze numero 34/2017 e 30/2023.



ORDINANZA - Nel testo si ordina che nel periodo non a rischio di incendi l’abbruciamento dei residui vegetali, è così disciplinato: l’abbruciamento deve essere effettuato, in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile; l’abbruciamento deve essere effettuato entro 250 metri dal luogo di produzione, a distanza superiore a 30 metri dalle abitazioni adiacenti diverse da quelle del richiedente e a distanza superiore a 25 metri da strade pubbliche; il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno (lo stero è un’unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti); le operazioni devono essere attuate in presenza di almeno di 2 persone, di cui una maggiorenne, che sorveglino costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verifichino l’avvenuto spegnimento di tizzoni o braci; l’abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale; l’abbruciamento dovrà rispettare il seguente orario: periodo ottobre-aprile: dall’alba sino alle ore 12 e dalle 15 alle 17; periodo maggio-giugno: dall’alba sino alle ore 11. Quanto sopra è valido salvo eventuali dichiarazioni di periodo a rischio incendi da parte degli Enti competenti.



DI MAIO - “Esortiamo tutta la cittadinanza a prendere visione delle regole per gli abbruciamenti, prima di tutto è importante il rispetto dell’ordinanza per fare prevenzione e non dover ricorrere a sanzioni o, ancora peggio, in situazioni di pericolo per l’ambiente e l’incolumità pubblica – affermano il sindaco Sergio Di Maio e l’assessore all’Ambiente Filippo Pancrazzi -. La vigilanza sarà predisposta dagli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, dalla Polizia Locale e da tutti gli Enti territoriali preposti: essi sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza del provvedimento, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi”.

SANZIONI - La mancata osservanza degli obblighi sopra indicati, comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni agli obblighi di cui al punto 1 del presente provvedimento; pagamento di una somma minima di euro 25,00 e massima di euro 150,00, per le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 2 del presente provvedimento; pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, per le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 3 del presente provvedimento; e delle sanzioni penali, previste dalle normative sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.