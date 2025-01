San Giuliano Terme: contributo affitto 2021, via alle domande online

San Giuliano Terme (Pisa), 15 ottobre 2021 - Primo bando online a San Giuliano Terme nel settore del contributi all'affitto, sulla scia del metodo già adottato per i buoni spesa per un un bando che resterà aperto fino alle 23.59 del 14 novembre. Oltre alla domanda online, da effettuarsi con codice fiscale e credenziali già utilizzate per i buoni spesa oppure registrandosi ex novo, è obbligatorio compilare anche la domanda di iscrizione al progetto Ape (Azioni proattive di emergenza).

PROGETTO E REQUISITI - Questo progetto era stato presentato dalla Società della Salute zona pisana in seguito all'avviso pubblico Por-Fse 2014-2020 della Regione Toscana ed è stato dedicato ad azioni di sostegno integrato per le fasce più fragili della popolazione in seguito all'emergenza Covid-19. Anche questo documento si trova in allegato sul sito del Comune, dove ci sono anche tutte le informazioni e i contatti utili. Va compilato e inviato per email ([email protected]) oppure consegnato allo sportello dedicato nell'atrio dell'ex Albergo Terme (via Niccolini 29): lunedì, mercoledì e giovedì ore 9.00-11.30. Tra i requisiti, da leggere con attenzione e rintracciabili nel bando in allegato sul sito istituzionale, quest'anno c'è una novità: possono partecipare al bando anche coloro che hanno subito, in ragione dell'emergenza sanitaria Covid-19, una perdita del reddito Irpef superiore al 25%, e che possiedono una certificazione dalla quale risulti un valore Isee inferiore a 35 mila euro.

FASCE FRAGILI - "Parte un bando molto importante per le fasce più fragili della popolazione - commentano il sindaco Sergio Di Maio, l'assessore alla casa Francesco Corucci e l'assessore all'informatizzazione Gabriele Meucci -. Le famiglie stanno soffrendo l'onda lunga degli effetti della pandemia e mettere a disposizione misure del genere è fondamentale. Ringraziamo gli uffici per il lavoro svolto e anche in questo caso si procederà con le domande online, come fatto per i buoni spesa, scelta che ha permesso di mappare con più efficacia le situazioni di difficoltà e soprattutto di poter intervenire tempestivamente con i contributi".

M.B.